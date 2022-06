Pablo Motos confiesa en El Hormiguero el mal rato que pasó por su metedura de pata con un fan: "Estoy sudando"

La noche del martes, Pablo Motos volvió a formar parte la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de ‘El Hormiguero’.Esta vez, el presentador recibió en el plató junto a Trancas y Barrancas a Jon Plazaola y Agustín Jiménez, quienes acudieron para promocionar la obra de teatro que protagonizan: ‘Un Oscar para Óscar’. Tras hablar sobre este último proyecto, concretamente una comedia que estará en el teatro Bellas Artes de Madrid hasta el próximo 24 de julio, el presentador pasó a las preguntas más personales.

Fue en este momento cuando los actores se mostraron muy sinceros y no dudaron en contar algunas de las peores anécdotas que han vivido con sus seguidores. Plazaola ya se ha convertido en un invitado habitual, mientras que Agustín trabajó con Motos en ‘El club de la comedia’ y fue colaborador del programa de Antena 3 en varias ocasiones. Es por esto por lo que el presentador aprovechó la confianza que tiene con ambos para sacarles sus historias más personales.

Después de hablar sobre la obra de teatro, el conductor del espacio de Antena 3 quiso sacar algunas de las anécdotas que se habían contado antes de salir al plató para grabar. Agustín fue el primero en revelar uno de los momentos más vergonzosos que ha pasado con un seguidor. Tal y como contó el actor, un fan se acercó para pedirle una foto en la calle y él aceptó sin dudarlo.

No obstante, sacó su habitual sentido del humor y, al percatarse que su fan era pelirrojo, no dudó en hacerle una broma al respecto. "Le dije cuidadito no te corten una oreja y al rato me dijo la mujer que había estado muy malito con cáncer de piel y le tuvieron que cortar la oreja", contaba, señalando que le comparó con Vincent van Gogh por su color de pelo.

"Veo a una persona que hace una cosa muy rara"



En ese momento, Motos también quiso sincerarse con los espectadores y contar su metedura de pata con un seguidor que había ido a verle al teatro. "Estaba saliendo del teatro de hacer una obra con Enrique San Francisco y, entonces, veo a una persona que hace una cosa muy rara", contaba, mientras simulaba que se clavaba una aguja en el brazo como su fan.

El presentador se quedó tan descolocado que no dudó en preguntarle: "¿Qué pasa, que eres yonqui?". No obstante, fue la respuesta del hombre lo que hizo pasar un mal rato a Motos. "No, soy diabético", le contestó. Según reconoce el presentador, en ese momento, empezó a sudar por la vergüenza que estaba sintiendo, lo que le volvió a pasar en pleno directo al recordar ese momento. "Estoy sudando", reconocía el presentador.