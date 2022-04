Pablo Motos revela en 'El Hormiguero' el motivo por el que el CNI le investigó: "Me relacionaron"

Una noche más, Pablo Motos se ha puesto al frente del programa líder del prime time en Antena 3. 'El Hormiguero' ha recibido este martes al actor Benedict Cumberbatch, con motivo de la nueva película de Marvel, 'Dr. Strange en el multiverso de la locura', que llega a los cines el próximo 6 de mayo. El actor británico vuelve a dar vida a Dr. Strange, en las películas de superhéroes, en las que participa desde el año 2015.

La visita ha tenido una característica particular, que no ha gustado al público que ha acudido a ver el programa, y es que la entrevista se ha realizado de manera telemática. Cumberbatch no ha podido acudir de manera presencial al plató de Antena 3, un hecho que, al parecer, desconocían los espectadores que se han desplazado a las instalaciones de Atresmedia.





Tras la entrevista y la sección de humor, con Trancas y Barrancas, ha llegado la tertulia de actualidad, que este martes ha contado con Rubén Amón, María Dabán, Juan del Val y Miguel Lago, que sustituyó a Lolita. Entre los temas destacados que se han tratado está la compra de Twitter por parte de Elon Musk, así como otros asuntos políticos.

El vínculo entre Pablo Motos y el CNI

Además, durante la tertulia ha habido tiempo para algunas confesiones. En plena charla, Pablo Motos estaba conversando con Miguel Lago, y le preguntaba qué ocurría cuando él llega a un control de inmigración tras un vuelo internacional, a lo que el colaborador apuntaba: "A ver, yo ahora me he recortado la barba desde la última vez que estuve aquí porque me paraban en todos los aeropuertos. De hecho, si no me paran en un aeropuerto, yo me mosqueo porque pienso, aquí pasa cualquiera".





Tras esta confesión, Lago intentaba tirar de la lengua a Motos, diciéndole: "No puedo viajar a EEUU, pero por lo menos yo no tengo pasado con amigos talibanes". Pablo Motos, en un primer momento sorprendido, explicaba que minutos antes habían contado "una cosa sobre el CNI" y que ahora estaban "sacando trapos sucios". "Yo creo que España lo quiere saber", aseguraba, de repente, Juan del Val, invitando al protagonista a contar la historia.

"Lo contó Jorge Salvador", comenzaba diciendo Motos. "El CNI me investigó porque a un talibán, un terrorista, en Denia, me pidió una foto. Yo estaba en bañador, viene un señor, se quiere hacer una foto conmigo, me la hago y entonces estoy abrazado a un terrorista peligrosísimo. El CNI le captura, le mete en el talego y ven la foto mía y dicen, este tío también es talibán", ha narrado el presentador de Antena 3. Tras la conversación, el programa ha mostrado la foto, pixelando la cara del individuo, pero dejando constancia de que la historia era completamente cierta.