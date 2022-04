Pablo Motos confiesa el detalle físico que tiene que mantener como presentador de 'El Hormiguero'

Este lunes, Pablo Motos ha vuelto a formar parte de la parrilla de Antena 3 al frente de 'El Hormiguero'. Tras unos días de descanso por Semana Santa, el presentador ha vuelto a coger las riendas y ha recibido a Ricardo Darín como invitado. El actor ha asistido al plató junto a Trancas y Barrancas para promocionar su nueva obra de teatro, 'Escenas de la vida conyugal'.

Nada más ocupar su silla, Darín mostró su sentido del humor ante los comentarios del presentador. "Te veo estupendo, te veo guapo, te veo...", comenzaba diciendo el conductor del espacio al entrevistado. "Porque tienes gafas. Ya era hora de que le pusieran gafas a este hombre", respondía el actor en tono de broma. Después de hablar sobre sus nuevos proyectos durante los primeros minutos, Motos dio paso a la publicidad.

Tras la pausa, Darín comenzó a vacilar al presentador al preguntarle cuántos dedos de su mano veía, mientras ponía tres dedos muy cerca de sus ojos, haciendo así una broma sobre por qué Motos lleva gafas. En ese momento, el comunicador decidió contar la verdadera razón por la que lleva gafas: "Lo voy a confesar".





"Voy a confesar una cosa"

"En realidad yo no veo bien con las gafas", reconocía el presentador. "Me dijeron que no me las quitara", confesaba, ya que le dijeron que le dan "un toque intelectual". "Me operaron de la vista, me operaron regular, y entonces tuve que llevar las gafas. Y luego se me corrigió pero me dijeron que no me las quitara", aclaraba Motos. "Voy a confesar una cosa. Yo no veo bien con las gafas puestas. Veo un poquito mejor sin gafas que con gafas", aseguraba entre risas.

"Lo único que te recomiendo es, que si después de la operación te aconsejaron no quitarte las gafas, ojo con las próximas operaciones porque no sabes lo que puede venir", aconsejaba el intérprete al presentador al conocer su historia. "Por favor, no me agobies", decía el valenciano.

Fue en enero de 2019 cuando el compañero de Trancas y Barrancas apareció en pantalla con gafas. Aunque fueron más años los que estuvo sin ellas frente a los espectadores, con el tiempo es un complemento que se ha convertido en parte de su identidad como presentador, al igual que su camisa blanca.

Ese día, a través de sus redes sociales, el presentador quiso aclarar el motivo por el que había tenido que ponérselas, dadas las dudas de la audiencia: "Me operé, como sabéis, de la vista y uno de los dos ojos no ha quedado como queremos. Tengo que llevar esto tres meses hasta que cicatrice y me vuelven a operar. Gracias a todos por preocuparos o por la curiosidad por lo que sea. Un besito. Buenas noches".