Salen a la luz los inesperados objetos personales que Pablo Motos guarda en su despacho: "Estoy muy enfadado"

Tras una divertida entrevista, como es habitual, Pablo Motos dio paso a las diferentes secciones protagonizadas por los colaboradores de 'El Hormiguero'. Después de despedir al invitado para continuar con el programa, el conductor del espacio de Antena 3 dio paso a la sección de Jorge Salvador. En este espacio, el productor sigue hurgando en el pasado de 'El Hormiguero' para encontrar "los fragmentos del programa que Pablo Motos querría olvidar". Esta vez, Salvador reveló a los espectadores los objetos personales que el presentador guarda en el despacho que comparten.

Tras llegar al plató con su mítica canción de entrada, Salvador se ha dirigido directamente al presentador de televisión. "Estoy muy enfadado contigo, bueno, la palabra es decepcionado. Hace dos semanas me robaste algo de la mesa del despacho", se quejaba el productor, haciendo referencia sus pertenencias del despacio que comparten en las instalaciones de 'El Hormiguero'.

"Yo pensé que era mío", se justificaba Motos, asumiendo que lo había hecho. "Compartimos el despacho y tenemos dos mesas pegadas. Lo que está en mi lado es mío y me robaste el disco de Leonardo Dantés. Y como tú has hecho esto, esta mañana, que como no has venido y estaba solo, he aprovechado para ver qué tienes en tu mesa y he abierto tus cajones. Y entonces ahora voy a hacer una sección con cosas que he robado de tu mesa", reaccionaba Salvador, desvelando que iba a hacer públicas las pertenencias que Motos esconde.









"La gente me manda estas cosas"



"Qué feo", respondía el presentador de Atresmedia, mientras se levantaba resignado de su mesa para acercarse a ver lo que había hecho Salvador. "Hay que explicar que a Pablo le regalan muchas cosas, cosas en las que sale él", aclaraba el socio del presentador en su defensa, antes de mostrar el público lo nunca visto.

"Es el cariño de la gente, que no lo tienen contigo y por eso me tienes envidia, me tienes tiña", bromeaba el comunicador. "Yo sé que las guardas con mucha ilusión, te veo cuando abres el cajón y las miras...", confesaba Salvador entre risas, señalando la supuesta vanidad del presentador. En ese momento, el productor iba destapando las diferentes cajas que escondían las pertenencias del presentador.

Tal y como se pudo ver, había figuras de Pablo Motos en versión Madelman, 'Juego de tronos', duendes, figuras de navidad o incluso una hormiga. Todas estas figuras tenían en común su color de pelo, las gafas redondas de Motos y su habitual vestimenta de vaqueros con camisa blanca. "Yo no me hago nada, que luego la gente se lo cree, la gente me manda estas cosas", decía Motos, intentando dejar claro que no tenía tanto ego como para pedir figuras con su cara.

Jorge Salvador ha hecho una recopilación de los objetos que tiene Pablo Motos en su escritorio #MalúEHpic.twitter.com/E2qThnOS56 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 19, 2022