Pablo Motos revela un episodio del pasado de 'El Hormiguero' que no volvería a hacer: "Que me perdonen"

La noche del jueves, 'El Hormiguero' despidió la semana con la visita de Anne Igartiburu. La popular presentadora de TVE acudió al espacio de las hormigas para promocionar su participación como dobladora en 'Spirit-Indomable', donde pone voz a uno de sus personajes animados. Sin embargo, no todo ha sido hablar de sus proyectos, ya que también han hecho un repaso por su amplia trayectoria televisiva.

Pablo Motos hizo hincapié en el llamativo paso de la entrevistada por las Campanadas, y a que lleva muchos años al frente. "Llevo 16 años consecutivos haciendo las Campanadas", aseguró ella, sorprendiendo a todos los presentes por as cifras. Asimismo, Motos le preguntó por cómo fue presentarlas junto a Ana Obregón este año. "Con Ana Obregón fue bonito, nos entendimos bien, supimos sostenernos la una a la otra", señaló la presentadora vasca. "Ana demostró la ilusión y que lo que le gusta es hacer tele. Y yo demostré la admiración y el cariño que tengo por ella. Estuvo muy bien", contaba la presentadora.





"¿Alguna vez has pensado en Nochevieja, cuando estás en la Puerta del Sol, 'ahora me iba a mi casa'?", quiso saber el presentador, ya que el presentar uno de los momentos de la televisión más importantes, implica no estar junto a tu familia para despedir el año. "¿A ti si te llamaran para hacer las Campanadas? ¿Irías?", le respondió ella, dejando claro que para ella es una oferta que no puede rechazar.

Sin embargo, la respuesta de Motos fue muy llamativa. "No", contestó el presentador con la boca pequeña, lo que provocó las risas de las hormigas y la sorpresa de la entrevistada. "¿No?", repetía Igartiburu sin dar crédito ante lo que estaba escuchando. "No, no", aseguraba el comunicador. "Ah bueno, ya sé por qué. Porque el esmoquin no te sienta bien", bromeó la invitada, haciendo referencia a las críticas que el presentador recibió por parte de Josie la noche anterior sobre su vestimenta en la boda de Sergio Ramos.









"Que me perdonen los de Cuatro"

"Me han estado dando mucha caña con el esmoquin", corroboró Motos entre risas, pero negó que fuese por eso. "Hice una vez las Campanadas en Cuatro", comenzó recordando, asegurando que ya estuvo en su posición el pasado 2007 junto con las hormigas Trancas y Barrancas. "Es verdad que no tenían ningún glamur", señaló muy crítico.

"Que me perdonen los de Cuatro", pidió el comunicador antes de desvelar una información hasta ahora desconocida. "Pero estaba empezando la cadena y las hicimos grabadas", reveló entonces el presentador. "Bueno, está bien. Así te aseguras de que va a ir bien", reaccionó Igartiburi entre risas.

"Pero las grabamos otro día y, entonces, luego me vi a mí mismo dándome las Campanadas y... Ya", explicaba Motos, dejando claro que es una experiencia que no le gustó y no volvería a repetir. "Yo entiendo que hay gente que lo hacéis muy bien", sentenció, aunque mantuvo su opinión. "Yo puse La 1", exclamó Trancas, quien también estaba presente en el evento como representación de 'El Hormiguero'.