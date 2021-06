Anne Igartiburu explica el verdadero motivo por el que dejó de decir "¡Hola corazones!" en TVE

La noche del jueves, 'El Hormiguero' despidió la semana con la visita de Anne Igartiburu. La popular presentadora de TVE acudió al espacio de las hormigas para promocionar su participación como dobladora en 'Spirit-Indomable', donde pone voz a uno de sus personajes animados. Sin embargo, no todo ha sido hablar de sus proyectos, ya que también han hecho un repaso por su amplia trayectoria televisiva.

"Es una experiencia que todo el mundo debería probar y es una película preciosa. Me emocioné cuando la doblé por la historia, pero me lo pasé tan bien. Ha sido una experiencia brutal de aprendizaje", comenzó diciendo la invitada, haciendo referencia a su experiencia como dobladora y a la película que presenta.

En primer lugar, Pablo Motos quiso recordar uno de los puestos más míticos que Igartiburu ocupó en la pequeña pantalla. La invitada lleva más de veinte años al frente de 'Corazón', espacio de La 1 que la comunicadora siempre arrancaba con un "¡Hola corazones!", lo que dejó hacer. No obstante, es una frase que se sigue recordando actualmente y que ha sido imitada en numerosas ocasiones.

"Mucha gente te relaciona con 'Hola corazones' y que hace que no lo dices ¿Cuánto tiempo?", quiso saber el presentador. "Pues hace 10 años que no lo digo", confesó ella, dejando muy sorprendido al conductor del espacio de Antena 3. "Es curioso porque la gente todavía lo dice", reconoció la comunicadora. "Hace un montón que no digo 'Hola corazones'", insistió la entrevistada.









"A mí me gusta", reconoció ella, dejando claro que dejarlo de decir no fue decisión suya y que ella seguiría presentado el espacio de TVE de la misma manera. Ante esto, el presentador quiso saber por qué decidieron eliminar el mítico saludo de la televisión.

"Ahora digo 'Hola, ¿Qué tal buenas tardes?'"

"Hubo una fase en que el director que creó el programa pensó que estaba bien. Cambiamos de director, que se jubiló, Miguel Cruz, un saludo para él que también fue muy realizador en las Campanadas. Se cambió y la persona que llegó nueva dijo que lo cambiábamos y que ya no iba a decir 'Hola corazones'. Ahora digo 'Hola, ¿qué tal buenas tardes?'", explicaba la presentadora, dejando claro el verdadero motivo por el que ya no lo dice.

Siguiendo hablando de su trayectoria, Motos le preguntó por las Campanadas. "Llevo 16 años consecutivos haciendo las Campanadas", aseguró, sorprendiendo a todos los presentes por as cifras. Asimismo, Motos le preguntó por cómo fue presentarlas junto a Ana Obregón este año. "Con Ana Obregón fue bonito, nos entendimos bien, supimos sostenernos la una a la otra", señaló la presentadora vasca. "Ana demostró la ilusión y que lo que le gusta es hacer tele. Y yo demostré la admiración y el cariño que tengo por ella. Estuvo muy bien", contaba la presentadora.

Tras zanjas el tema, Igartiburu también contó a Motos lo complicado que le resultó el proceso de adopción de sus niñas en la India y Vietnam: "Es todo una aventura. Son países duros donde adoptar no es fácil. Te hacen reflexionar y cuestionarte si realmente lo quieres. Animo a adoptar ya".