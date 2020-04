Pablos Motos responde a los que lo tacharon de alarmista con el coronavirus: Quería saber si era grave o no

No son pocas las personas que al comienzo de la crisis del coronavirus quisieron dar la voz de alarma sobre la gravedad real de asunto y que fueron tachados de "alarmistas". El caso más reconocido es el del periodista Iker Jiménez y sus programas especiales sobre el coronavirus desde el mes de febrero. Una suerte que también tuvo que vivir en sus carnes el torero Fran Rivera tras unas declaraciones en 'Espejo Público' que lo convertían en tendencia en redes sociales a los pocos minutos.

Este caso también lo vivió en sus propias Pablo Motos, el presentador de 'El Hormiguero', que avisaba sobre el alcance real de la enfermedad allá por el 2 de marzo. Un momento que ha querido rescatar ahora después de las críticas que tuvo que soportar en su momento.

Pablo Motos se defiende de quienes le llamaron alarmista tras avisar de la gravedad de coronavirus

Tras varias semanas fuera del programa tras dar positivo por coronavirus, Nuria Roca volvía al programa recuperada junto a su marido, Juan de Val, guionista del programa que también sufrió el COVID-19. La pareja ya conectó días atras con el programa desde su casa explicando como estaban viviendo estos días. Val comentó que él había tenido la suerte de ser asintomático, mientras que Nuria confesaba haber sufrido leves síntomas como la pérdida del gusto y el olfato.

Nuria Roca y su marido de vuelta en 'El Hormiguero' tras pasar el coronavirus

Con motivo de su regreso, Nuria Roca quiso hacer balance de los titulares que está generando Pablo Motos a lo largo de todos estos días. Especialmente se quiso detener en uno, cuando el presentador advirtió hace más de un mes a sus espectadores de que el coronavirus: "Es una enfermedad nueva, con lo cual hay un montón de cosas que todavía no se saben. Le puede ir bien el calor y puede ser que en primavera se muera, pero también se podría complicar. No es una broma, es peor que una gripe y hay gente que se muere". Tras estas declaraciones el presentardor sufrío como lo tachaban de 'alarmista' y de 'Doctor Motos': "Me trataron como Antonia la Fantástica y como un demagogo", decía visiblemente indignado Pablo Motos que aprovechaba la ocasión para contar lo sucedido.

"La información la di el 2 de marzo -11 días antes del decreto de alarma-, pero yo la tenía desde el 27 de febrero; es decir, la semana anterior. La memoria es frágil, pero en ese momento la gente ya estaba nerviosa. Era la misma población la que decía que era una gripe, pero porque no querían la mala noticia", comenzaba contando como había llegado la información más fiable a sus oídos.

"Entonces, le dije a Almudena, la jefa de la parte científica del programa, que quería tener más información sobre el coronavirus para poder tranquilizar a la gente. Quería saber si era grave o no", explicaba Motos aprovechando al equipo que trabaja en su productora para llevar la sección de ciencia cada programa.

Pablo Motos ha confesado que tenía información sobre el coronavirus el 27 de febrero. El lunes 2 de marzo en 'EH' ya advirtió que era "más grave de lo que parecía". Las redes se le echaron encima y le tacharon de "alarmista": hoy hay 19.000 muertos. https://t.co/F25Nf4a8Tf pic.twitter.com/spTxx6CSby — Teleaudiencias (�� ¡Quédate en casa!) (@teleaudiencias) April 16, 2020

En poco tiempo Pablo tenía la información que había solicitado: "Al día siguiente me llamó Almudena. Me dio esta información que, al decirla en un programa con tanta audiencia, me tacharon de alarmista. Dije que la única manera de frenar esto era hacer tests masivos para localizar a los asintomáticos. Me trataron como Antoñita la Fantástica, como un demagogo. La que me cayó con lo del doctor Motos. Pero, si un presentador de televisión pudo hacer esta pregunta, ¿Qué no había hecho el Gobierno?", terminaba zanjando el tema.

