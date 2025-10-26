Al jugador que echa en falta Paco González tras conocer los onces del Real Madrid y Barcelona en el Clásico: "Es el partido"

El fútbol español vive este domingo 26 de octubre uno de los partidos de la temporada con el primer Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

once del real madrid

La presencia de Fede Valverde como lateral derecho, con Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold recuperados de sus lesiones, y la entrada de Dean Huijsen, tras un problema muscular, y Eduardo Camavinga, fueron las apuestas de Xabi Alonso en su primer Clásico como técnico del Real Madrid.

El Real Madrid inicia el Clásico con: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé.

once del fc barcelona

El regreso al once de Ferran Torres, ausente en los últimos partidos a causa de unas molestias físicas que se produjo con la selección española, es la principal novedad en el equipo titular azulgrana para el Clásico.

El resto es el equipo esperado, con la alineación de Jules Koundé en el lateral diestro, una vez superados sus problemas físicos, en una defensa con Eric García y Pau Cubarsi en el eje y Alejandro Balde por el carril izquierdo.

La alineación FC Barcelona es Szczesny; Kounde, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

reflexión paco gonzález

El director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, realizó la siguiente reflexión sobre el Clásico: "Ahora, ves esta corporación de estrellas y yo creo que como partido de liga no hay. Quiero decir que el Paris Saint-Germain las tiene, pero no hay en Francia otro que sea su par. Y en Inglaterra hay muy buenos jugadores en muchos equipos, la verdad. Pero estrella, estrella, tú ves la aleación del Chelsea y tampoco te traes a tres o cuatro para meter en un Madrid-Barça. El City, pues cogerías alguno, del Liverpool alguno, pero es el partido. Es el partido".

EFE Dembélé celebra su gol, en el Arsenal - PSG

"Echar en falta se echa en falta a Haaland, la estrella mundial que eches en falta de verdad es Haaland. Podemos decir otros muchos nombres de muy buenos jugadores. Dembélé es el balón de oro, pero yo a Dembélé es que no lo veo aquí ¿Dónde lo vas a meter? ¿Por Lamine? No sé", concluyó.