Pablo Motos pone en aprietos a Revilla y explica el problema personal que tiene con Sánchez: "No entendió"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido el invitado de este martes de Pablo Motos en 'El Hormiguero', para analizar las principales claves de la actualidad y de la crónica política dentro y fuera de nuestras fronteras.

De este manera, Revilla volvía a uno de los platós con los que tiene una cita cada temporada, debido a la buena sintonía que tiene con el presentador de Atresmedia. Además, Revilla es uno de los presidentes más presente en los medios de comunicación, sobre todo en televisión, ya que es habitual verle en programas como 'LaSexta Noche' o 'Liarla Pardo'.

La visita de Revilla a 'El Hormiguero'

Durante la entrevista, el presidente cántabro ha analizado varios asuntos que tienen que ver de forma directa con la actualidad política de nuestro país, centrándose, como era de esperar, en el breve paseo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó el pasado lunes con Joe Biden en Bruselas con motivo de la celebración de la Cumbre de la OTAN, queriendo defender que tuvieron una reunión previa.

También ha analizado la situación con los indultos y las previsiones económicas que maneja de cara al futuro. En definitiva, una gran charla para entender la política al más estilo Revilla, uno de los presidentes más veteranos del panorama autonómico en nuestro país.





En medio de la conversación, Pablo Motos ha aprovechado para preguntarle por su relación actual con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que mantenía hasta hace no mucho una gran relación que parece haberse enfriado en los últimos meses, sobre todo después de la última sesión de investidura a la que se ha tenido que presentar el presidente del Gobierno y en la que su partido voto en contra de apoyar al Gobierno de coalición.

La explicación de Revilla sobre su relación con Sánchez

"Explícame un poco mejor cómo es tu relación con Pedro Sánchez en estos momentos", ha comenzado el presentador diciendo ante un silencio incómodo del presidente de Cantabria. "Bueno, no es como era un su momento, porque ya sabes que nosotros no le votamos y él no lo entendió".

"¿Te ha perdonado no haberle votado en la investidura?, ¿sí o no? Es muy Fácil. No es tan larga la explicación como Arizona. Me puedes responder con un monosílabo", ha vuelto a subrayar Motos y ahora sí Revilla se ha explicado.

"Hay una relación correcta pero ya no hay aquella relación de llamadas. Eso se ha cortado. Yo me alegraría que esto saliese bien pero lo veo muy complicado. Cuando haces pactos que no son lógicos es muy complicado", ha explicado el presidente de Cantabria para justificar el motivo por el que ha sufrido un distanciamiento con Pedro Sánchez, tanto en lo político como en lo personal, después de que el líder socialista se apoyase en independentistas, comunistas y nacionalistas para formar gobierno.