Pablo Motos pilla por sorpresa a Felipe González con una pregunta sobre Sánchez: "Para ser exactos"

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha pillado por sorpresa este miércoles al expresidente del Gobierno, Felipe González, en la entrevista que ha concedido González al programa de Antena 3 cuando le ha formulado una pregunta que involucra a él y al actual líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Es conocida ya la relación distante que ambos mantienen, especialmente tras algunas de las declaraciones del exlíder del PSOE, que se han alejado de las tesis que en la actualidad mantiene el Gobierno de coalición.

González, contrario a conceder los indultos a los líderes del 'procès'

Precisamente en la entrevista que el expresidente ha concedido a Pablo Motos, Felipe González se ha mostrado en contra de conceder el indulto a los líderes del 'procès', un debate que el propio Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha dejado entreabierto esta semana tras las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien pidió el lunes normalizar la concesión de los indultos cuando fue preguntado por esto.

Su respuesta, además, ha llegado la misma jornada en la cual el Tribunal Supremo ha hecho saber su informe desfavorable a que se le conceda este 'beneficio' a los líderes independentistas al considerar que no se ajusta a ninguno de los criterios necesarios para poder plantearse la adopción de esa medida.

Esta decisión, según lo que marca la ley, no impide a que el Consejo de Ministros pueda conceder el indulto, aunque este solo podría ser parcial y no total, aunque implicaría que los líderes soberanistas saldrían de prisión.

La pregunta de Pablo Motos que ha pillado a Felipe González

Sin embargo, la entrevista que ha concedido el expresidente a uno de los principales programas de Antena 3 ha tenido un antes y un después de que el célebre presentador haya preguntado a González sobre una cuestión que no esperaba sobre Pedro Sánchez. En concreto, la pregunta que le ha hecho Pablo Motos ha sido clara: ¿Cuánto lleva sin hablar con Pedro Sánchez? Una pregunta que González no se esperaba y que le ha llevado a pensar, ya que han sido muchos los meses que no han intercambiado palabra.

"En la formación del último Gobierno hubo comunicación no directa para encontrarnos. En las dos veces hubo se atravesó algún programa para ser exactos", ha arrancado. Para que después el que fuera líder del PSOE recordarse que "desde la moción censura de Rajoy hasta ahora" no ha hablado con Sánchez.

Una respuesta que también ha generado sorpresa a Pablo Motos, esencialmente tras el año que España ha pasado por la covid-19. "No creo que se a necesario. Yo no interfiero en nombre de nadie, hablo en mi opinión, no interfiero. Yo no llamo, pero estoy disponible", ha querido explicar González en este sentido.

