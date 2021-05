María Teresa Campos corta a Pablo Motos por la pregunta más personal: "Esto está..."

La noche del martes, María Teresa Campos fue la invitada de 'El Hormiguero' para someterse a una entrevista con Pablo Motos. Esta visita resultó ser muy llamativa, ya que la popular presentadora de Telecinco no acudía al plató de las hormigas desde 2014. Su paso por el espacio de Antena 3 dio mucho que hablar y revolucionó las redes sociales, ya que no se cortó al hablar de su vida ni al lanzar pullas a algunos compañeros de cadena.

La entrevistada acudió al programa para hablar de su trayectoria televisiva y para algunas de las polémicas que ha protagonizado en los últimos meses. Incluso el presentador del programa de Antena 3 se atrevió a hacer hincapié en su vida sentimental y a preguntarla por pasadas relaciones.

La entrevista comenzó con La Campos recordando que en su anterior visita a 'El Hormiguero' estaba "muy enamorada", una situación que había cambiado radicalmente respecto a este 2021. En ese momento, la presentadora de Telecinco mantenía una relación con Bigote Arrocet. Fue una pareja muy llamativa y de la que se habló mucho. No obstante, en 2019 comunicaron su ruptura y, por las reacciones de Campos, no parecieron acabar demasiado bien.





A raíz de esto, Motos se atrevió a hacer hincapié en su relación con el humorista y le recordó que la había dejado a través de un mensaje de WhatsApp. "Si pusieses en una balanza, lo malo y lo bueno ¿Qué te sale mejor? ¿Los ratos buenos que pasaste o los malos?", quiso saber Motos.

"A ver. Hay muchos ratos buenos que luego uno se empeña en tirarlos por tierra y hacer una cosa muy mal hecha. Entonces, eso... Se puede romper una relación siempre, pero se sienta uno con la persona y dice; 'Mira, creo que las cosas ya no son como eran y quizás sea mejor que nos separemos por un tiempo'. Aunque luego se separen para toda la vida", opinó Campos, teniendo como referencia su ruptura con Arrocet.

La balanza entre el daño y la felicidad según María Teresa Campos #CamposEHpic.twitter.com/nB99KjPR82 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 25, 2021





Pablo Motos: "No me eches a mí la culpa"

"Pero nunca debe uno quedar de esa manera. Yo creo que no es necesario. Que nada es eterno", agregaba la invitada. "Pero para hablar cara a cara y tomarse un café, hace falta valor", apuntaba Motos. "Yo nunca he sido cobarde. Yo no sé lo que es ser cobarde, no lo conozco", aseguraba la presentadora de Telecinco.

"¿Te dejó con un mensaje de WhatsApp? ¿Fue algo así?", le recordó el comunicador. "Sí", afirmó María Teresa Campos, aparentemente muy seria. Al ver la intención del presentador de seguir preguntando por el tema, la entrevistada cortó a tiempo y cambió de tema para hablar de otro tema. "Esto está muy visto ya", cortó al presentador. "Yo estoy hasta las narices. No voy a estar el resto de mi vida, que ya es poca, hablando de ese ser", zanjó.

"Ese ser pasó por mi vida. Fueron seis años, más o menos felices, pero no está ni se le espera. Lo he dicho ya muchas veces y, por favor, dejarme que eso ya pase de mi vida", sentenciaba Campos. "Yo te estaba hablando de las cartas y tú te has puesto hablar...", se justificó Motos. "No, no. Tú me has metido en ese camino. Has sido tú", insistía la presentadora de Telecinco, provocando las risas de los espectadores. "No me eches a mí la culpa", declaraba el presentador.