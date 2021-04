Pablo Motos lanza una pregunta a Raquel Sánchez Silva que señala a Toni Cantó: "No está bien"

La noche del miércoles, Pablo Motos recibió a Raquel Sánchez Silva como invitada de 'El hormiguero'. La conocida presentadora de TVE acudió al espacio para hablar de sus actuales y futuros proyectos y promocionar su nuevo libro: 'Dosmundos'. Este consiste en un cuento que narra la historia de mellizos, gemelos y otros hermanos y saldrá a la venta el 28 de abril.

En las páginas del libro, la comunicadora ha escrito seis cuentos de aventuras, cuya historia gira en torno a la relación tan especial que mantienen los hermanos gemelos o mellizos. Unos cuentos que reflejan muy bien esto, ya que la escritora se ha basado en su propia experiencia como madre de mellizos.

A raíz de esto, tras conversar sobre algunos de los detalles más llamativos que sostienen la complicidad entre este tipo de hermanos, Pablo Motos quiso hacer una pregunta algo comprometida que no se atrevía a formular. "Qué pregunta tan difícil, no te la puedo hacer", reconocía el conductor del espacio de Antena 3, quedándose con la duda.

No obstante, Silva le aseguró que podía hacérsela sin problema. Aunque contaba con el permiso de la entrevistada, Motos no estaba muy seguro de hacerlo, ya que era consciente de que no debía. "No, no puedo. No está bien", insistió el presentador. "Hazla, ¿Tan íntima es?", quiso saber ella muy intrigada, invitándole así a hacer la pregunta. "¿Quieres un poquito más a uno de tus hijos que al otro?", soltó el comunicador finalmente.

Pablo Motos: "Como Toni Cantó"

Ante su inesperada pregunta, la presentadora de La 1 fingió cierto dramatismo, dándose unos golpes en el pecho e insinuado que se iba a echar a llorar. Sin embargo, rápidamente, volvió a la realidad y su rostro se transformó con una amplia sonrisa, con la que estaba dispuesta a responder muy sincera. "No puedo elegir. Son muy diferentes y lo hacen muy bien, se distinguen tanto que el que te atrapa por un lado no lo hace por otro y al revés", aseguró ella.

"Son dos mundos y por eso se llama así el libro, cada uno captura una parte de mí y no puedo elegir entre los dos", reconoció Silva, dejando claro que las características que los diferencias les hacen aún más especiales. De la misma manera, Motos sintió curiosidad por cómo reacciona Silva cuando los dos reclaman su atención de manera exclusiva y al mismo tiempo.

"Cuando te quieren en exclusiva: ¿Vas a un lado y a otro como Toni Cantó?", preguntó el presentador, lanzando así una pulla a Cantó, quien se presenta a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4-M como independiente en el quinto puesto de la lista electoral del PP tras abandonar Ciudadanos. "Hago como él: Cojo a uno y me doy un paseíto; luego vuelvo, cojo al otro y me doy otro paseo", explicó la entrevistada entre risas.