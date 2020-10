El obstáculo que dificultó a Raquel Sánchez Silva su paso por 'Masterchef': "La indefensión"

La cuarta entrega de'MasterChef Celebrity 5' ha sido una de las más duras de la temporada, lo que se pudo demostrar con la cantidad de lágrimas que inundaron el plató durante las tres pruebas. En primer lugar, Ahinoa Arteta lloró de rabia al ser acusada de desaprovechar el producto. Celia Villalobos se derrumbó tras su capitanía fallida, al igual que Raquel Sánchez Silva, que terminó convirtiéndose en la expulsada de la semana: "Si no echo esas lágrimas, me ahogo", aclaró.

La presentadora, dada la angustia que sufrió en la prueba de exteriores, ya llegó cabizbaja y con poco ánimo a la prueba de eliminación, lo que perjudicó a su elaboración final. No obstante, por su alegría y esfuerzo, Sánchez Silva se convirtió en una de las concursantes más queridas por parte de los espectadores, los compañeros y el jurado.

Raquel... Sánchez Silva. Hoy despedimos con mucha pena a @raqsanchezsilva de las cocinas de #MCCelebrity 5. Gracias por tu esfuerzo y dedicación aspirante https://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/eGdClE0aKa — MasterChef (@MasterChef_es) October 6, 2020

A pesar de mantenerse firme y de haberse convertido en una concursante ejemplar, gracias a su experiencia como presentadora en muchos otros concursos como 'Maestros de la costura', como cualquier aspirante que se entrega en un talent, la emoción acabó perjudicándola. Tal y como comentó en la presentación del programa, temía mostrar totalmente su faceta personal por temor a "sufrir", lo que, finalmente, sucedió.

"Si yo no echo esas lágrimas, me ahogo. No tiene nada de malo. Llorar, tiene que ver con lo puro de todos nosotros. ¿Qué pasa en 'Masterchef'? La indefensión. EL trapecio está muy alto, pero no hay red debajo y no me dejan ponerla. Esa sensación es completamente nueva para mí", sentenció tras su capitania.

''Estoy muy acostumbrada a las críticas. Piensa lo peor que te han dicho en la vida y ahora multiplícalo por mil millones, a eso estoy yo acostumbrada'', confesó la periodista durante su despedida, haciendo alusión a todos los comentarios que tuvo que soportar tras la muerte de su marido. ''Diré, que vuestras críticas han sido preciosas a la par de las que he tenido que leer. Para mi era muy importante no fallar. Esto era una carga de responsabilidad todo esto. Ha sido un honor ser vuestra concursante'', agregó.

Antes de abandonar las cocinas de 'MasterChef', se despidió de sus compañeros muy emocionada. ''Lo más fuerte y lo más duro es separarme de ellos'', reconoció al jurado mientras miraba hacia el balcón donde se encontraban el resto de aspirantes. ''Lo más duro es separarme de vosotros'', repitió sin poder contener las lágrimas. Acto seguido, aseguró que se había llevado amigos para toda a vida, como Flo, y que le gustaría que Nicolás se convirtiese en el ganador.

"Lo más duro es separarme de vosotros". La despedida de @raqsanchezsilva nos ha emocionado profundamente a todos https://t.co/5KB3O2GWnE#MCCelebritypic.twitter.com/xvb3p2M1SO — MasterChef (@MasterChef_es) October 6, 2020

Sus temores al entrar al telent

''Masterchef supone ponerme en el otro lado del espejo, nunca he estado en la piel de un concursante. Puedes ser algo que me ayude, pero también puede convertirse en un arma de doble filo'', confesó la concursante durante una de las entrevistas del primer episodio. ''Si me tengo que romper, llorar y que me vean como nunca se me ha visto, pues que sea en Masterchef'', concluyó.

Sánchez Silva siempre se ha mostrado muy sonriente ante las cámaras, lo que no ha podido mantener al someterse a un concurso tan tenso como 'MasterChef Celebrity'. Además, los recuerdos que le traía el plató del formato culinario no la habrían ayudado a no derrumbarse. Hace siete años, Mario Biondo, marido de la comunicadora y cámara del concurso culinario, falleció. El volver al espacio de trabajo de su ex marido no habría resultado ser fácil paara la presentadora, quien tardó años en superar aquel shock.