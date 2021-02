Pablo Motos sorprende con el motivo por el que el CNI le investigó: "Un terrorista"

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha desvelado este jueves en su programa uno de los momentos más incómodos que le han ocurrido y por el cual ha reconocido haber pasado miedo.

Aunque no ha sido la primera vez que ha contado este suceso, esto no ha sido suficiente para que dejase a todos los asistentes al plató así como a los telespectadores en shock. Tampoco es la primera ocasión en la que el periodista de Antena 3, uno de los principales comunicadores de la cadena, cuenta cuestiones que atañen a su vida más personal.

El motivo por el que ha dejado en shock al programa

En esta ocasión, sin embargo, la pregunta ha adquirido otra vertiente al destapar uno de los momentos más tensos que le han sucedido en su vida fuera de la televisión. En esta ocasión, el hecho sucedió junto a Soraya Sáenz de Santamaría, por aquel momento vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy.

Junto a la número dos del PP, el presentador de 'El Hormiguero' había acudido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para hacer una visita y conocer de cerca una realidad a la que pocos tienen acceso. Sin embargo el tenso momento, ha comentado el periodista, ha ocurrido al finalizar la visita.

"Cuando nos íbamos, me saca el general del CNI una fotografía y me dice 'te estuvimos investigando porque te hiciste una foto con este individuo que era un tipo muy peligroso de Al Qaeda'", una noticia que había desprevenido al presentador y que ha dejado en shock a todo el programa. "Motos confesó que aún guarda la foto de ese informe", ha rematado.

Sin dejar de sorprender, ha detallado cómo sucedió este momento. "Yo estaba en Denia me parece, que habíamos estado con unas motos de agua y un señor me pidió hacerme una foto con él y le dije que claro. Y por lo visto era un terrorista peligroso", ha sentenciado, algo que ha provocado en el periodista que en más de una ocasión ahora dude de si aceptar fotografiarse o no.

Pablo Motos explica el inesperado detalle sobre su matrimonio

No nos tenemos que ir muy lejos para encontrar la última ocasión en la que el periodista ha querido contar una anécdota sobre su vida. Esta misma semana, por ejemplo, hemos conocido una de las cuestiones que atañen a su matrimonio con la Laura Llop, con la que mantiene una relación ya 27 años.

Preguntada por la actriz Vicky Luego, una de las principales actrices de la serie 'Antidisturbios', el presentador explicaba que "el amor es saber que me puedo ir contigo a cualquier parte y en todos los sitios estoy cómodo".

En este sentido, Motos explicaba que para que una pareja funcionase una relación lo principal, ante toda, era la admiración. "No hay ninguna relación que dure más que la admiración", relataba, afirmando asimismo que él a su mujer le decía que le critique con sus amigas. "Yo le digo a mi mujer: 'vete con tus amigas a ponerme a parir'. ¡Es sano!", relataba.

