Pablo Motos cuenta su experiencia tras recibir la primera vacuna contra el coronavirus: "Me acabo de vacunar"

El plan de vacunación contra el coronavirus en la Comunidad de Madrid se va acelerando. Este miércoles, Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, calcula que la vacunación contra el coronavirus a la población de entre 49 a 40 años empezará en tres semanas, es decir, a mediados del mes de junio.

De la misma manera, desde hace un par de semanas, los menores de 60 años están recibiendo la dosis de Pfizer. Por este motivo, según Escudero, en torno a un 60% de personas de la franja de edad de 50 a 59 años ya está vacunada en la región. "Vamos a empezar, yo cálculo, en tres semanas con los de 40 a 49 años", afirmaba.

Es por esto por lo que, este jueves 27 de mayo, Pablo Motos ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se encuentra muy contento al haber recibido la primera vacuna contra el coronavirus, dado que el valenciano tiene 55 años y entra en el mencionado grupo. Es por esto por lo que se intuye que el presentador de 'El Hormiguero' habría sido vacunado con Pfizer, aunque el no ha dicho nada al respecto.

"Hola, me acabo de vacunar", decía el conductor del espacio de Antena 3 en el vídeo que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes se puede ver al comunicador saliendo del centro de vacunación muy contento, lo que ha aclarado en todo momento. "Súper contento", aseguraba con una gran sonrisa y el pulgar hacia arriba, mientras saludaba a algunos seguidores que se encontraban en la cola para también ser vacunados.





El presentador de Antena 3 ya pasó el coronavirus el pasado mes de febrero, motivo por el que se ausentó del programa de las hormigas por primera vez. Aunque no sufrió muchos síntomas, reconoció pasarlo "francamente mal", ya que echaba de menos el programa. El comunicador temía al virus al ser asmático, sin embargo, consiguió superarlo sin complicaciones. Ahora, ha logrado recibir la vacuna tras meses esperando.

"Yo tenía un problema grande y es que soy asmático, si pillaba la covid era un problema, pero también tenía una gran ventaja, que hago mucho deporte. Dicen los médicos que eso es lo que me ha salvado, de momento mi sistema está fuerte porque hago deporte cada día. Lo que te cambia la vida no es lo que haces de vez en cuando, sino lo que haces a diario", contaba.

Otros presentadores vacunados

Junto al presentador, ya son muchos los rostros televisivos que han sido vacunados. Matías Prats y Mercedes Milá son algunos de los presentadores que han compartido este momento con sus seguidores. "Ninguno -efectos secundarios-, todo fue muy bien. Se ha podido comprobar por parte de los espectadores en directo que no he tenido ningún dolor de cabeza. Fue el pasado viernes aquí al lado, en el Hospital Infanta Sofía, solo cinco minutos de cola. Rapidez, seguridad y listo. Pude constatar, por los gestos, por lo que se adivinaba bajo la mascarilla y por los comentarios, que la recibíamos con gran ilusión", decía por su parte el presentador de 'Antena 3 Noticias'.





"No puedo negar que al tener la suerte de que una enfermera diligente me pinchara el brazo izquierdo esta tarde, pensara en Miguel, en mi amigo de tantos años, Miguel Bosé", comenzaba Mercedes Milá en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se veía cómo recibía la vacuna. "¿Será justicia poética que anoche nos hiciera sufrir a muchos, con Jordi Évole a la cabeza y hoy me haya tocado a mí ponérmela como a tantas personas de 70 años? No me extrañaría", opinaba la comunicadora. "Lo que es seguro es que agradezco a todos los que lo han hecho posible y quiero hacer un pequeño homenaje a todas las enfermeras de nuestro país que son las encargadas de llenar las agujas", escribía la periodista.