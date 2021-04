El recado de Mercedes Milá a Miguel Bosé al vacunarse del coronavirus: "No me extrañaría"

El pasado domingo, Miguel Bosé protagonizó una de las entrevistas más polémica en 'Lo de Évole'. El cantante lleva protagonizando noticias desde hace meses, ya que, desde que comenzó la pandemia, se ha caracterizado por su actitud negacionista ante el coronavirus. Es por esto por lo que Bosé ha provocado varias polémicas que le han llevado a desaparecer temporalmente y quitarse las redes sociales. Por este motivo, ha resultado ser tan llamativa su visita al programa de laSexta. Dadas sus impactantes declaraciones, el cantante no ha dejado de ser bombardeado con críticas desde entonces.

Desde el primer minuto, el artista dejó clara su postura negacionista: "Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota", reconoció el entrevistado muy claro. "Hay un plan urdido para que la verdad no se sepa", afirmó tras asegurar que estaba muy bien informado. Asimismo, reconoció que nunca se había echado gel hidroalcohólico ni hecho una PCR, de la misma manera que aseguraba que no iba a vacunarse.

Ante esto, muchas personas han reaccionado y se han mostrado muy críticas con Bosé. Una de ellas ha sido Mercedes Milá que, como es habitual, no ha dudado en manifestar su opinión tras ver la entrevista de La Sexta. Este lunes, la presentadora se vacunó contra el coronavirus al ser citada por sus 70 años, un momento que aprovechó para pronunciarse respecto a la vacunación y la pandemia.

"No puedo negar que al tener la suerte de que una enfermera diligente me pinchara el brazo izquierdo esta tarde, pensara en Miguel, en mi amigo de tantos años, Miguel Bosé", comenzaba diciendo la periodista en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se veía cómo recibía la vacuna.

"¿Será justicia poética que anoche nos hiciera sufrir a muchos, con Jordi Évole a la cabeza y hoy me haya tocado a mí ponérmela como a tantas personas de 70 años? No me extrañaría", opinaba la comunicadora, dejando claro que no lo habían gustado las palabras que había pronunciado su "amigo".

"Lo que es seguro es que agradezco a todos los que lo han hecho posible y quiero hacer un pequeño homenaje a todas las enfermeras de nuestro país que son las encargadas de llenar las agujas", escribía Milá, dejando a un lado la polémica de Bosé para centrarse en los agradecimientos al equipo sanitario.

"Ellas dicen que no se sienten reconocidas. @enfermerasinvisibles: aquí tenéis mi apoyo, mi agradecimiento y reconocimiento por tantas horas agotadoras y tantos días de entrega", aseguraba la presentadora.

"Hasta esto reconoció anoche Bosé cuando Jordi se lo pidió: se unió a dar las gracias a científicos, médicos, enfermeras y enfermeros, trabajadores sociales y todos los que seguís al pie de las camas salvando vidas, a todos los que de una manera u otra estáis ayudando frente a este virus letal", agregó, retomando la entrevista de 'Lo de Évole', pero sin mojarse demasiado.

"Y a Miguel lo quiero aunque no comparta sus palabras", concluía la presentadora, asegurando que su amistad sigue intacta a pesar de no estar de acuerdo con la opinión de su amigo. Es por esto también por lo que Milá no ha arremetido contra el cantante y solo se ha limitado a reconocer que "no comparte" su postura.