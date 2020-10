Carlos Latre revela el mensaje que recibió de Carmen Calvo tras imitarle en ‘El Hormiguero’

El humorista Carlos Latre ha revelado este domingo el mensaje que recibió de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tras imitarle en su sección de 'El Hormiguero' en Antena 3. Y es que Latre es experto imitador y, entre todas sus actuaciones en el programa de Atresmedia se incluyen tanto políticos, cantantes como estrellas del mundo del deporte, como el jugador del FC Barcelona, Leo Messi.

Ahora, y a través de una entrevista para La Vanguardia, el cómico se sinceraba sobre el cuidado que debe tener en algunas ocasiones a la hora de imitar a personalidades mediáticas. No obstante, ha querido matizar y confesar las respuestas que ha recibido en los últimos años después de que esos mismos famosos hayan presenciado sus imitaciones delante de las cámaras.

El mensaje de Carmen Calvo a Latre tras imitarle

Han sido varias las ocasiones en las que Carlos Latre ha imitado a los miembros del Gobierno en el plató de ‘el Hormiguero’. Concretamente hace más de un año se puso en la piel de Carmen Calvo para la sección conocida como “El teléfono escacharrado”, en un episodio en el que era el motociclista Marc Márquez el que había sido invitado al programa. Todo ello con bromas como “siempre a la izquierda”, el himno del PSOE o el peculiar acento propio del municipio cordobés de Cabra.

Y es que la imitación terminó teniendo consecuencias para el humorista en forma de carta. Precisamente lo hacía en la entrevista a la vez que destacaba que había personajes que se “divertían” con sus imitaciones. “En estas últimas que he hecho en El hormiguero, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, me envió al día siguiente una felicitación”, explicaba Latre en la entrevista.

Pero no sería la única respuesta que recibiría. Como el propio cómico cuenta, también recibió un recado tanto del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, como del delantero del Barcelona, Leo Messi. “El ministro José Luis Ábalos también, me consta que en Casa Real gustan mucho mis imitaciones y que tienen un gran sentido del humor. En el ámbito futbolístico, Messi está encantado también con la suya”.

¿Qué le dijo Messi a Carlos Latre?

Y es que Messsi no solo mandó una carta a Latre, sino que protagonizaron un encuentro en el que hablaron sobre su imitación en ‘El Hormiguero’. “Estuvimos hablando durante la maratón del ‘Yo me corono’ que hicimos durante el confinamiento y desde el primer momento se prestó a ayudarnos y puso su cara para la causa y la verdad es que fue fantástico”.

No obstante, el humorista explica que, en la mayoría de los casos, suele tener cuidado en sus imitaciones para “no herir sensibilidades”. “Tengo bastante cuidado, en el sentido que no me gusta herir sensibilidades, pero hay cosas que son obvias”.