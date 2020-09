Pablo Motos se lesiona en directo en 'El Hormiguero': "¡Loco! ¿Qué haces?"

Este martes,'El Hormiguero'ha hecho uno de sus mejores datos de audiencia de la temporada con la visita de Pablo Alborán. Dada la calidad de su invitado, el formato quiso despedirse con un experimento espectacular que el equipo de ciencia llevó a cabo en una piscina instalada fuera del plató.

A pesar de ser en directo, la demostración del experimento salió a la perfección hasta que Pablo Motos quiso improvisar y cogió uno de los cubos que contenían nitrógeno líquido sin ningún tipo de protección, lo que resultó ser una maniobra peligrosa, ya que tiene una temperatura de unos 196ºC bajo cero.

El presentador quiso hacer más grande el efecto de "hielo de fuego" derramando más nitrógeno líquido a la piscina, ya que les habían sobrado cubos. "Todavía nos queda, podemos echar más...", dijo antes de quemarse las manos.

El comunicador utilizó una de sus manos para agarrar el asa y la otra para volcar el cubo. Sin embargo, soltó el cubo rápidamente al quemarse las manos por congelación. "¡Loco, loco, loco! ¿Qué haces?", exclamó Marron al ver lo que hacía su compañero. A pesar del susto, dado que al caerse el susto el contenido se derramó, nadie más salió herido.

"¡Ah! Me he congelado las manos, pero no pasa nada", exclamó Motos entre risas. "Ahora me ponen crema...", explicó para tranquilizar a los espectadores y hacer ver que estaba bien. "¡Pero mira que bonito!", apuntó el presentador mientras miraba el fecto que había provocado en la piscina. "¿No merecía la pena quedarse sin huellas dactilares?", bromeó Marron a la vez que daba la razón a Motos.

El malestar del presentador era visible, por lo que su invitado, Pablo Alborán, se preocupó por como se encontraba: "¿Estás bien?", preguntó. "Estoy...", contestó Motos antes de que el colaborador científico le interrumpiera: "Se le nota en la cara el dolorcito...".