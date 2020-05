Pablo Motos denuncia una campaña contra él por sus críticas a Sánchez: "¿La intención es hacerme callar?"

Pablo Motos se encuentra en medio del ojo del huracán. Mientra que al otro lado se encuentra Jorge Javier Vázquez con su defensa del Gobierno de Pedro Sánchez y sus fuertes críticas a la extrema derecha y a Vox, el presentador de 'El Hormiguero' se ha convertido en el azote oficial de la gestión y de los gestores del Gobierno de esta crisis sanitaria. Todo ello en pleno prime time y en el programa más visto de la televisión española.

Motos siempre ha mostrado su poca simpatía hacia Pablo Iglesias desde siempre, sin embargo en las últimas semanas el de Requena ha convertido su discurso en mucho más agresivo hacia el Gobierno, algo que no ha gustado a muchos sectores por politizar un programa destinado puramente para el entretenimiento.

Especiales fueron sus críticas del miércoles 29 de abril, ya que dejó varios recados a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, además calificó a Fernando Simón de " parece que lleva varios días durmiendo en un coche". "Se le ha ido quedando la voz cada vez más aguda. Ahora tiene una voz que cuando habla se giran los delfines", continuaba arremetiendo contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Además sus críticas por la no obligatoriedad del uso de la mascarillas, y un comentario sobre la dificultad de entender las fases de la desescalada ha desatado también que los Lobos de '¡Boom!' hayan dado la espalda de Atresmedia.

Estas críticas hacia el Ejecutivo no han sido del gusto de muchas personas. Por esa razón, Motos cree que tal vez haya algún sector al que haya molestado sus comentarios y ahora quieren ponerle freno al presentador de 'El Hormiguero'. Así lo ha dejado ver en el último programa de la semana después de que Motos haya salido a explicar una polémica con unas fotos suyas.

La polémica estalla solo un día después de sus críticas a Fernando Simón, y al Gobierno, y en esta fotografía se podía ver a Pablo Motos saliendo de su casa sin mascarilla y sin guantes, algo que contradecía todos los mensajes y críticas del Motos al Gobierno. Tras la publicación de la fotografía y de la noticia en diversos medios, no ha dudado en explicar lo que había pasado en su programa.

Hay que llevar mascarilla y debería de ser obligatorio #QuédateEnCasaEH24pic.twitter.com/HP2Sr3Fw8y — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 30, 2020

"¿Qué tal estás?" le preguntan sus hormigas al inicio del programa cuando ya estaba sentado en su mesa. "Estoy regulín, porque me han hecho una foto sin mascarilla", decía bromeando sobre el asunto y poniendo un primer plano de su cara mientras sonaba la canción del meme de los africanos del ataúd y los colaboradores a su lado bailaban.

"No sé como tomarme esto, os voy a enseñar el titular que ha salido hoy con intención, supongo, de que salga en más sitios", explicaba mientras enseñaba el titular de la noticia y la foto en la que aparecía saliendo casa sin guantes ni mascarilla.

Tras bromear durante un minuto con sus colaboradores, Motos se ponía serio y reflexionaba sobre todo lo que había detrás del hecho de que hayan mandado un fotógrafo a la puerta de su casa y que haya salido publicada la noticia tras varios días de críticas del presentador hacia Sánchez: "Me hago una pregunta, ¿Ha venido un fotografo enviado por alguien a la puerta de mi casa a pillarme?", decía irónicamente. "Me bulle, la cabeza, ¿quién ha enviado a ese fotógrafo a la puerta de mi casa? porque alguien lo ha tenido que mandar. ¿Cuál es la intención?, ¿desacreditarme?, ¿intimidarme?, ¿hacerme callar?", se preguntaba Pablo Motos con cierta retranca y dejando entrever una posible mano negra detrás de ello.

Pablo Motos explica la distancia que hay desde la puerta de su casa al coche que le lleva al trabajoAtresmedia

"Lo voy a explicar todo. Primero, sí, hay que llevar masacarilla, y debería ser obligatoria y hay que llevarla siempre. Yo todos los días salgo de mi casa y hago lo mismo para no saltarme ningún paso y hacerlo siempre de forma automática. En el bolsillo derecho de la cazadora llevo un pañuelo, para el frío, con el que abro el pomo de la puerta. Miro que no haya nadie, me meto en el coche de mi conductor que tiene el coche esterilizado, y cuando entro en el coche me pongo los guantes y la mascarilla porque ya estoy en contacto con otra persona", explicaba Motos su rutina para evitar cualquier tipo de contagio y justificaba así la fotografía que había desatado la polémica en su contra.

"Yo lo único que espero es que el fotógrafo llevase mascarilla ya que es altamente recomendable", decía con ironía ante las risas de sus colaboradores. "A partir de ahora ya me doy por avisado. Yo pido perdón y me pondré mascarilla, igual me pongo dos", terminaba Motos demostrando no estar nada contento con la situación.

