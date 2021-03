Pablo Iglesias carga contra Ana Rosa por apoyar a Vox en Twitter y ella le responde: "Es la estrategia"

España se encuentra en pleno terremoto político. Desde que la semana pasada Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, convocó elecciones anticipadas, se ha revolucionado el debate político tanto en las calles como en los medios de comunicación. Las mencionadas elecciones se celebrarán a principios de mayo. Tal y como se justificó Díaz Ayuso, se decantó por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura.

Como consecuencia, Pablo Iglesias decidió abandonar el Gobierno, en el que ocupa la de Vicepresidencia Segunda, para ser candidato Unidas Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid para construir una "candidatura fuerte y con carácter" para impedir que la "ultraderecha" gobierne.

Sumado a esto, Vox continúa con sus constantes ataques contra al Gobierno de Pedro Sánchez, lo que también hace a través de su cuenta oficial de Twitter. Esta vez, el partido político acusó a Sánchez de prohibir a "los españoles" visitar a sus familias, pero permitir "la entrada de turistas y de inmigrantes ilegales".

"Mientras los españoles no pueden visitar a sus familiares, se permite la entrada de turistas y de inmigrantes ilegales. Gobierno y Comunidades usan el estado de alarma para mantener sumisos a los nacionales. Españoles encerrados, extranjeros disfrutando", escribía el partido liderado por Santiago Abascal en la red social.

Este tuit ha alcanzado más de 1.900 retuits y 3.700 likes. No obstante, lo que más ha llamado la atención es que ha sido compartido por Ana Rosa Quintana. Este gesto se visibilizó un día después de que la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'negara que no votaba a Vox como respuesta al ataque de un usuario de Twitter.

A raíz de esto, Pablo Iglesias, el todavía vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Podemos a las elecciones del 4-M, se mostró muy duro con la presentadora del espacio de Telecinco, ya que no considera adecuado que se pronuncia de esta manera apoyando al partido liderado por Santiago Abascal.

Durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el que se celebró el pasado viernes, Iglesias repasó la trayectoria de su partido y su logro en el Gobierno, además de analizar el futuro político. El líder del partido hizo hincapié en lo mucho que le preocupa el avance de Vox, por lo que ha pedido que todos salgan a votar para impedir que el mencionado partido llegue al poder.

La respuesta de Ana Rosa

Fue entonces cuando Iglesias cargó contra Ana Rosa Quintana. El político recordó el polémico tuit que la presentadora retuiteó. "Grandes creadores de opinión haciendo retuit al partido de la ultraderecha. Eso está ocurriendo en España y eso no es normal", declaraba Iglesias, aparentemente preocupado. "Cuando un gran creador de opinión se identifica con las ideas de la ultraderecha, está poniendo todo su aparato de información al servicio de la ultraderecha", agregó.

"No podemos asumir que se normalice la mentira, la manipulación y el bulo. Mentira, manipulación y bulo es la estrategia de los grandes poderes económicos y la ultraderecha para seguir parasitando las instituciones democráticas en Madrid", concluyó Iglesias.

Dado el revuelo causado, le conductora del espacio de Telecinco ha decidido responder a Iglesias este lunes durante el directo de su programa: "Pablo tiene dos discursos, uno que es muy de profeta y otro que es el del 15 M. Es un honor que un vicepresidente ponga en primera línea a una comunicadora. Quería decirle que yo no me presento a las elecciones. También que yo no soy votante de Podemos, pero tampoco de Vox".