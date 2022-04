Pablo Díaz se sincera y revela a Roberto Leal en qué se ha gastado el dinero del bote de 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' sigue haciendo historia. El concurso de Antena 3, presentado por Roberto Leal, ha cumplido 500 programas de esa nueva etapa y lo ha celebrado a lo grande. Los ganadores del bote Pablo Díaz y Sofía Álvarez han vuelto al plató para recordar su paso por el programa y enfrentarse de nuevo al Rosco, en esta ocasión tan especial.

Díaz tiene el récord de permanencia en el programa, con 260 programas y se llevó 1.825.000 euros. El 1 de julio de 2021, el concursante lograba completar las 25 palabras del Rosco y llevarse el gran bote, que es el tercer premio más elevado de la historia del 'Pasapalabra'.

Días antes, Antena 3 comenzaba a dar pistas de lo que iba a ocurrir, generando gran expectación en torno al programa de ese día. Además, 'El Hormiguero' tenía un invitado sorpresa esa noche, por lo que se esperaba que fuera Pablo Díaz tras ganas el bote, como finalmente ocurrió.

El tinerfeño ha sido el que ha participado en más roscos tras superar los 241 de Jero Hernández. En total, Pablo Díaz ha participado en 260 ocasiones en la histórica prueba final. De hecho, también ostenta el título como el concursante más veterano de Pasapalabra a nivel mundial. Tras su paso por el concurso, se ha convertido en todo un referente, tanto para los espectadores como para los nuevos concursantes, como Orestes Barbero.

Díaz ha reaparecido en el concurso hace unas semanas, en una edición internacional. En concreto, Chilevisión anunciaba que preparaba un Mundial de 'Pasapalabra' para celebrar los cuatro años de emisión del programa, la cadena chilena ha querido reunir por primera vez a campeones hispanoablantes internacionales de este formato, entre los que se encuentra Díaz.

Pablo Díaz regresa a 'Pasapalabra' junto a Sofía Álvarez

Ahora, el tinerfeño ha vuelto al plató de Antena 3 para celebrar la cifra de los 500 programas y, en su vuelta, Leal ha querido saber en qué se ha gastado ese bote, o al menos, una parte. Pablo no ha dudado en confesarlo ante su compañera y el resto de invitados: "Un pellizco importante lo he destinado a poder independizarme. Me he comprado una casa en Madrid, es una cosa que quería hacer desde hace mucho", ha explicado.

Por otro lado, ha añadido que aún tiene guardada una parte, aunque tiene pensado en qué va a invertirla: "Bastante parte lo he destinado a eso y mucha parte queda para tenerlo de colchón, que nunca se sabe y poder seguir estudiando y formándome en lo que me gusta". Además, el ganador del bote ha contado que ha terminado un máster que estaba haciendo en Ámsterdam y quiere seguir estudiando composición, junto a otras cosas.