Preocupación por el estado de salud de Pablo Díaz, ganador del bote de 'Pasapalabra': "Hoy no hay stream"

Pablo Díaz se ha convertido en uno de los rostros conocidos más seguidos del momento. Tras conseguir el bote de 'Pasapalabra', el concursante no ha dejado de regalar momentos para el recuerdo, desde su visita a 'El Hormiguero', hasta su directo tiñéndose el pelo de azul. Este sábado, Díaz ha dejado un mensaje en sus redes sociales con el que ha preocupado a sus seguidores.

El tinerfeño ha regalado, en la última semana, dos momentos memorables a la audiencia, compartidos con grandes personalidades de nuestro país. Díaz sorprendía a Twitter al colarse en casa de Cristóbal Soria para enseñarle uno de sus grandes talentos en directo, su habilidad con el violín. Fue el propio Soria quién quiso publicar el vídeo en sus redes en el que se les podía ver a los dos juntos sentados en un salón. Díaz arrancaba a tocar el himno del Sevilla con su violín a lo que Cristóbal le decía, "ole tú" y lanzaba un mensaje a sus seguidores: "disfruten sin pensar en el equipo".





En otra ocasión, Díaz preguntaba a sus seguidores "cómo de épico sería hacer un directo haciendo croquetas". Recibía multitud de respuestas afirmativas y lanzaba un nuevo mensaje a alguien muy especial. "Hay un alto índice de riesgo a que si hago esto solo, salgan malas, y una croqueta mala no se puede permitir. ¿Te apuntarías?", unas palabras dirigidas a Alberto Chicote, que no dudaba en responder al exconcursante de 'Pasapalabra', afirmando que él le pasaba la receta.

Pablo Díaz suspende su habitual directo en Twitch

Este sábado, como es habitual, los seguidores de Pablo en Twitch contaban con verle en directo, pero se han visto sorprendidos por un mensaje que ha dejado el tinerfeño en su cuenta de Twitter: "Hoy seguramente no haya stream. Ayer me puse la vacuna contra el Covid 19 y he pasado la noche con un poco de fiebre y mal cuerpo. Si todo va bien y mañana me encuentro mejor, hacemos stream musical por la mañana".

Hoy seguramente no haya stream. Ayer me puse la Vacuna contra el Covid 19 y he pasado la noche con un poco de fiebre y mal cuerpo. Si todo va bien y mañana me encuentro mejor, hacemos stream musical por la mañana ?? — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 24, 2021





Como muchos españoles, a Pablo le ha tocado el turno de vacunarse contra el COVID. Como él mismo ha contado, el joven de 24 años ha recibido el pinchazo que le ha causado algunos efectos secundarios habituales, como fiebre y mal cuerpo, por los que se ha visto obligado a descansar de sus compromisos en las redes sociales.

Sus seguidores se han mostrado muy comprensivos, dejándole mensajes de cariño y ánimo, e incluso algunos consejos para que se cuide y se recupere lo antes posible. Seguro que no tardaremos en volver a tener noticias del exconcursante de 'Pasapalabra' a través de las redes sociales, ya que parece ser que su próximo reto tendrá lugar cuando alcance los 100.000 seguidores en TikTok, donde ya ha alcanzado la gran cifra de los 90.000.