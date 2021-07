Pablo Díaz 'ficha' por un nuevo programa: no tiene nada que ver con 'Pasapalabra'

El exconcursante de 'Pasapalabra', Pablo Díaz, continúa presente en la vida pública de las redes sociales. El ganador del tercer bote más alto de la historia del formato televisivo de las tardes de Mediaset, ha tenido una semana de contactos con famosos que ha mostrado a través de sus redes. Si esta semana ya hablamos del pequeño desplante que sufrió por parte de Alberto Chicote, al que le había preguntado si le ayudaría a realizar unas croquetas a través de un vídeo en directo, esta vez le ha tocado al famoso exdelegado del Sevilla FC, Cristóbal Soria.

Este miércoles Díaz, ya había intentado realizar un streaming en el que cocinar una buena receta sobre uno de nuestros platos más conocidos, las croquetas. Para ello, intentó que le ayudase el conocido cocinero, Alberto Chicote, algo que a juzgar por la respuesta del chef no parece que vaya a tener mucho recorrido.

"@albertochicote Hay un alto índice de riesgo a que si hago esto solo, salgan malas, y una croqueta mala no se puede permitir. ¿Te apuntarías?", le inquirió al también expresentador de televisión. La respuesta de Chicote no tardó en llegar, y parece que no le debió de apetecer mucho la idea porque su respuesta fue un tanto escueta y cortante, "yo te paso la receta".

A pesar de la aparente negativa, lo cierto es que la reputación del ganador de 'Pasapalabra' no ha dejado de crecer desde que hiciera su aparición, tras ganar el bote, en el programa presentado de Pablo Motos.

El programa, retransmitido el 1 de julio, justo después de que el joven se alzase vencedor, fue el programa más visto de la historia de 'El Hormiguero'. La emisión llegó a alcanzar un 24,5% de share, superando a míticos programas del popular show de Trancas y Barrancas, como el de Will Smith, Martínez Almeida o el día que Nuria Roca tuvo que tomar las riendas por el positivo en COVID del presentador habitual, Pablo Motos.

A raíz de su victoria en 'Pasapalabra', Pablo Díaz, tuvo que cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo. El canario se había prometido cambiar de color de pelo y cumplió su palabra. "Esta es la primera parte del proceso de teñirnos el pelo de azul. Al final es azul porque no había rosa en ningún sitio. En honor a 'Pasapalabra'. Así que vamos a ver cómo queda el resultado final", explicaba Pablo en sus redes sociales.

Pablo Díaz y Cristóbal Soria

Nuestro amigo @pablodiazviolin nos regala esta maravilla y yo quiero compartirla con todos vosotros…@SevillaFC@arrebatoficialpic.twitter.com/axSgJxlYLP — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) July 22, 2021





Por lo que hemos podido comprobar este mismo jueves, Díaz, continúa con el pelo teñido de azul. Lo hemos visto gracias al vídeo que ha subido a su cuenta de Twitter Cristóbal Soria. En el vídeo aparecen ambos acompañados por el instrumento favorito de Díaz, el violín. Pablo se arranca y comienza a tocar el himno del Sevilla ante lo que Soria solamente pudo añadir: "delicatessen".