La defensa de Manolo Lama en El Partidazo de COPE a la gestión de Simeone con Julián Álvarez: "No hagáis ver como que es el jugador número 12, porque ese es otro"

Diego Simeone no ha querido descubrir lo que dijo hace escasos días Julián Álvarez cuando fue cambiado en el partido de LaLiga frente al Mallorca. La realización de televisión mostró un plano corto del jugador que parecía decir "siempre a mí", pero el técnico argentino aseguró, tras el encuentro ante el Rayo, que su jugador no dijo tal frase.

Para Roberto Palomar, "es poco convincente la explicación" del entrenador, y para Gonzalo Miró, Julián Álvarez "estaba mosqueado, era evidente", algo que para Cañizares podría pasar desapercibido porque cree que el hecho de ser sustituido suele provocar alguna reacción de enfado: "El problema es cuando uno es indolente, le quitan y ni se enfada consigo mismo, ni con el entrenador porque le quiten, ni con el equipo que en ese momento no está ganando", analizaron este miércoles en El Partidazo de COPE.

EFE Julián Álvarez celebra su hat-trick frente al Rayo

Elías Israel interpretó aquella sustitución como una incongruencia por parte de Diego Simeone: "Si un jugador es tan importante para ti, es el mejor del equipo y hay que tenerle contento, dices que es el proyecto sobre el que se cimenta el Atleti, y le estás cambiando habitualmente...", planteó.

Esta reflexión de Israel es lo que le hizo saltar a Manolo Lama, que está convencido de que Simeone no quita de los partidos a Julián Álvarez "habitualmente. Eso es decir todo el rato lo mismo para que cuele. ¿Cuántas veces ha sido sustituido Julián esta temporada?", se preguntó antes de responderse.

"Una la pidió él en el descanso porque tenía la rodilla mal. Otra, no va al campo del Liverpool porque está lesionado. El otro día pacta, más allá de que esté bien, mal o regular, y que lo quite porque está mal, pero pacta con él y con los médicos que jugaría una hora y al final jugó 75 minutos, y se dijo que podría incluso no ser titular. Y después del minuto 75, se cabrea. Y a lo mejor el chaval tiene razón pero no hagáis ver como que Julián Álvarez es el jugador número 12 del Atleti porque ese es Sorloth", sentenció Lama.