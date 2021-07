El desplante de Chicote a Pablo Díaz por la propuesta del concursante de 'Pasapalabra': "No se puede permitir"

El exconcursante de 'Pasapalabra', Pablo Díaz, sigue dando que hablar tras su paso por el programa de las tardes de Mediaset. El joven se ha convertido en un personaje más de las páginas de los periódicos y sigue dando que hablar en su día a día tras ganar el bote del afamado show televisivo.

El pasado uno de julio, Pablo Díaz, vivió uno de los momentos más importantes de su vida tras ganar el bote de 'Pasapalabra'. El joven tinerfeño logró vencer a su rival en la prueba final del formato, El rosco, y alzarse vencedor tras más de 250 programas participando continuamente. Su rival, Javier Dávila, vendió cara su derrota y Díaz se hizo con el tercer bote más alto de la historia del concurso, más de 1.800.000 euros.









Tras su paso por el programa presentado por Roberto Leal, el canario ha seguido dando que hablar a raíz de diversos acontecimientos que ha protagonizado desde entonces. Primero fue su comentario sobre la parte del bote que se llevó Hacienda, "Me parece justo que se le cobre a una persona que gane esa cantidad todos los años. Ahora bien, que una persona cobre de una vez 1.828.000 euros y ya nunca más, no lo sé. Algunas personas pensarán una cosa y otras, yo no voy a mojarme, pero sí pondría de manifiesto que no es lo mismo ganarlo un año que todos los años siempre", comentó en su día sobre el pellizco del fisco.

Más tarde, volvió a saltar su nombre debido a la promesa que se había hecho a sí mismo si conseguía completar el famoso rosco, que no era ni más ni menos que teñirse el pelo, "esta es la primera parte del proceso de teñirnos el pelo de azul. Al final es azul porque no había rosa en ningún sitio. En honor a 'Pasapalabra'. Así que vamos a ver cómo queda el resultado final", explicaba Pablo en sus redes sociales.

Posteriormente sorprendió al público con la primera inversión que realizó con el dinero que había conseguido, "Me quiero independizar, entonces me voy a comprar una casa. Un pequeño 'caprichito'", desveló el concursante ganador.

Este martes ha lanzado un reto a través de sus redes sociales en las que le preguntaba a sus seguidores si les apetecería que hiciese un vídeo en directo haciendo uno de nuestros platos más conocidos, croquetas. Para ello, Pablo Díaz no dudó en preguntarle a uno de los maestros de nuestra gastronomía si estaría dispuesto a ayudarle, Alberto Chicote, "@albertochicote Hay un alto índice de riesgo a que si hago esto solo, salgan malas, y una croqueta mala no se puede permitir. ¿Te apuntarías?".

@albertochicote Hay un alto índice de riesgo a que si hago esto solo, salgan malas, y una croqueta mala no se puede permitir. ¿Te apuntarías? ?? — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 20, 2021





La respuesta de Chicote no tardó en llegar, y parece que no le ha debido de apetecer mucho la idea porque su respuesta ha sido un tanto escueta y cortante, "yo te paso la receta".