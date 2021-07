Pablo Díaz anuncia un directo muy "especial" para los seguidores de 'Pasapalabra': "Será real"

Pablo Díaz no deja de regalarnos momentos inolvidables desde que el joven tinerfeño saltase a la fama tras su paso por 'Pasapalabra'. Después de ganar el tercer bote más alto de la historia y haber acudido a los platós de Atresmedia la nada desdeñable cantidad de 259 programas seguidos, Díaz sigue siendo todo un fenómeno público que hace que cada semana los focos mediáticos sigan acaparándose en él.

Desde que ganó el bote del programa presentado por Roberto Leal, Pablo Díaz sigue ocupando las páginas de los distintos medios que cubren la información televisiva. Su paso por 'El Hormiguero' confirmó su popularidad al lograr que el show televisivo presentado y dirigido por Pablo Motos obtuviese un 24,5% de share, lo que convirtió el programa al que acudió el joven vencedor del concurso en el más visto de la historia.





Su paso por ambos programas han convertido en actualidad cualquier actuación que Pablo Díaz haya realizado fuera de los focos televisivos. Nada más dejar de concursar en el programa de Antena 3, el joven ganador saltó a la palestra por cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo en caso de que ganase 'Pasapalabra'. Acompañado por su novia, a través de un vídeo en directo de Twitch, Díaz sorprendió a todos cuando decidió teñirse el pelo de azul como forma de culminar su promesa.

"Esta es la primera parte del proceso de teñirnos el pelo de azul. Al final es azul porque no había rosa en ningún sitio. En honor a 'Pasapalabra'. Así que vamos a ver cómo queda el resultado final", explicó Pablo en sus redes sociales.

Este propio fin de semana Pablo Díaz volvió a acaparar titulares, aunque esta vez no fue por una noticia positiva. El ganador de 'Pasapalabra' realiza habitualmente los sábados un streaming en directo desde su cuenta de Twitch. Pues bien, este pasado sábado el canario no pudo realizar su directo habitual después de que acudiese a vacunarse el día anterior.

"Hoy seguramente no haya stream. Ayer me puse la vacuna contra el Covid 19 y he pasado la noche con un poco de fiebre y mal cuerpo. Si todo va bien y mañana me encuentro mejor, hacemos stream musical por la mañana", aclaró así en sus redes sociales el motivo por el cual no haría su directo.

Pablo Díaz y su pelo

La semana pasada el joven tinerfeño alcanzó la nada desdeñable cifra de 100.000 seguidores en su cuenta de TikTok y para celebrarlo desveló lo que tiene pensado hacer. “Esto significa que nos vamos a rapar el pelo. Pondré un anuncio en mis redes y os diré la hora y el día exacto en el que voy a rapar, pero va a ser muy prontito”.

100K en TikTok ?



Y lo más importante… NOS RAPAMOS EN DIRECTO ESTA SEMANA AAAAAAAH ?????? #PabloCalvopic.twitter.com/nKw55PDFhq — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) July 25, 2021





Pues el momento para ver a Pablo Díaz rapado parece que ha llegado. Según ha anunciado el mismo a través de su cuenta de Twitter mañana a las 21:00 retransmitirá en directo cómo se corta el pelo. Tras el anuncio, el joven lanzó la siguiente pregunta: "¿Me quedará bien?". Habrá que esperar a mañana para comprobarlo.