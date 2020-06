Pablo Alborán sorprende a todos confesando a que artista comenzó imitando

Pablo Alboran es uno de los cantantes españoles favoritos del público. Es por eso que no es de extrañar que Pablo Motos cuente con él en 'El Hormiguero' siempre que tiene ocasión. De esta manera el malagueño ha sido el único gran invitado que ha pasado dos veces por la edición 'Quédate en casa' que el programa lleva haciendo desde el comienzo del estado de alarma por el coronavirus.

Esta vez, Alborán no estaba solo, junto a él y también desde una videollamada, aparecía en el programa de las hormigas el cantante colombiano Camilo. Uno desde Málaga y el otro desde Miami. Camilo no ocultó su emoción al entrar por primera vez en el programa de Pablo Motos, ya que por lo visto en su país el programa es una institución, y el cantante a lo largo del día había "recibido llamadas de todo el mundo", al conocerse que entraría en el programa

Juntos han grabado y lanzado durante estas difíciles semanas la canción 'El mismo aire', sin embargo la curiosidad de todo esto es que ambos artistas no se conocen todavía: "El buen rollo y la vibración es de agradecer, tiene una luz especial y una manera de ver la música muy particular, se agradece mucho en el mundo actual de la música", explicaba Alborán sobre la conexión que había tenido con el joven colombiano.

El referente musical de Pablo Alborán que ha sorprendido a todos

Comenzó el colombiano contando como había evolucionado hasta poder cantar junto a su ídolo: "Hace ocho o diez años estaba haciendo ‘covers de Pablo". Por su parte, el malagueño sorprendía a todos desvelando a que artista imitaba de pequeño: "Imitaba mucho a Michael Jackson, y era muy gracioso verme porque yo era rubio con el pelo rizao, y mi madre me hizo un traje como Michael en el videoclip 'Bad' y era muy raro". Además, el malagueño contaba como no se limitaba a solo un estilo, ya que le gustan cosas "muy raras": "De pronto me gustaba la música portuguesa, luego Carlos Núñez, después el flamenco…Me considero ciudadano del mundo y las influencias son muchas”. Volviendo a Camilo, el joven confesaba estar en un gran momento: "Estoy en un momento de la vida que tengo la fortuna de coincidir con gente de España, como Dani Martín, trabajar con él ha sido uno de mis sueños".

El buen rollo de la entrevista llevó a que Pablo Motos le preguntara a Camilo cómo se ajustaba la mascarilla con su peculiar bigote: "Intenté hacer un par de perforaciones pero me dijeron que no correspondía con las normas de seguridad". Motos no paró ahí, y le invitó a Pablo Alborán a que la próxima vez que visite el plató lo haga disfrazado de Michael Jackson. "Yo por ti, Pablo, y por El Hormiguero hago lo que sea", se atrevía el autor de 'Solamente tú'.

