El enfado de Antonio Banderas: "Puede volver el fútbol y no los actores"

No están siendo días fáciles para nadie. La "nueva realidad" que estamos viviendo está impidiendo a muchas personas poder volver a sus trabajos. Durante todo este tiempo muchas personas se han acostumbrado a teletrabajar, pero no todos los trabajadores pueden hacerlo. En estos días que se debatesi debe o no volver el fútbol, un colectivo asiste con expectación a los acontecimientos que se están produciendo.Ese colectivo son los actores.

Antonio Banderas, actor malagueño no ha dudado en mostrar su extrañeza porque se permita la vuelta del fútbol, y sin embargo, su gremio, tengan que seguir trabjando con muchas restricciones:"Me sorprende mucho que el mundo del fútbol pueda regresar a una actividad prácticamente normal, aunque sin público, pese a la cantidad de contacto físico y los actores no puedan trabajar en un escenario por la crisis del coronavirus", explicaba un soprendido Banderas en el transcurso de una charla virtual organizada por Caixabank.

En esta converasación, moderada por la actriz y empresaria malagueña Remedios Cervantes y que se ha podido seguir a través del canal de facebook de la entidad bancaria, Banderas afirma que "hay cosas que no se entienden de estos primeros protocolos", pero "imagina" que estos protocolos "se irán adecuando a la razón" y habrá que estar"pendientes de los expertos, los médicos y la gente que sabe de esto", pero "de momento no hay ninguna reglamentación exacta para el mundo del teatro y del espectáculo en general".

Ha asegurado que su Teatro del Soho de Málaga volverá "en cuanto sea posible" y ofrecerá "garantías grandes al público y a los trabajadores", para lo que ha hecho "una inversión muy importante" en instalar un sistema de ozono que "hará un tratamiento de choque por la noche, cuando no hay nadie en el teatro".

También quiere retomar el musical "A Chorus Line", cuya gira se interrumpió en Barcelona cuando comenzó el estado de alarma después del estreno en Málaga y de haber pasado por Bilbao, y antes de viajar a Madrid y de dar el salto a Broadway.

La opción de Broadway sigue en pie y Banderas sigue "en contacto" con el Public Theater, donde iba a estar durante cuatro semanas el musical para pasar después durante seis meses al Studio 54, algo que estaba "completamente cerrado" para "romper una barrera que no había roto nadie, estar por primera vez seis meses en Broadway en absoluto español".

También sobre el Teatro del Soho, ha explicado que "nació como una empresa teatral, pero había otras divisiones y áreas", como su productora audiovisual, para la que ha fichado a la periodista María Casado después de salir esta de TVE, una circunstancia que a Banderas le ha venido "fenomenal".

Avanza que, en el ámbito televisivo, van a ofrecer "una programación muy creativa, muy pura y muy nueva, que se distancia de lo que hay en la parrilla".

De vuelta al coronavirus, precisa que "esto no es una guerra, es una pandemia, es algo coyuntural, que tiene que pasar, aunque va a transformar la vida de todos nosotros".

En este sentido, apunta que, más que la palabra revolución, le gusta la palabra "evolución", porque le gustaría "volver a la normalidad que teníamos y evolucionar a un mundo mejor".

Banderas asegura que "no querría hacer una película sobre esta pandemia" y quiere "que se acabe", pese a que "agradece mucho" las canciones que se han hecho, pero solo desea "que no vuelva a pasar".

"Quiero hacer cosas, que la gente vuelva a respirar, a sentirse importante y a sentirse bella, y a vivir cada segundo como si fuera el último, porque es la única verdad de nuestra existencia, y todo lo demás es relativo".

Ha participado en varias iniciativas solidarias, como una donación económica junto al cantante Pablo Alborán al equipo de investigación de la Universidad de Málaga que ha desarrollado un respirador para enfermos de coronavirus, y adelanta que los expertos tratan ahora "de desarrollar una mascarilla con tejido de grafeno".

Sobre los rodajes en los que trabajaba cuando se interrumpió todo con el coronavirus, ha explicado que anteayer supo que Alemania ha dado permiso a la productora de "Uncharted" para rodar allí, por lo que "probablemente en algún momento de julio" viajará a Berlín para trabajar, mientras que "Competencia oficial" se podría retomar "a mediados de septiembre"

