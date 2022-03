Orestes sorprende al revelar cómo le tratan por la calle desde su éxito en 'Pasapalabra': "Cuatro amargados"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del formato, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco. Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual.





"La gente te aborda con un cariño espectacular"



Esta situación está provocando que los espectadores se encuentren muy expectantes en el Rosco. Como consecuencia, están pendiente de cualquier mínimo detalle y sacan a relucir cualquier error en redes sociales por pequeño que sea. Incluso suelen señalar al programa de 'tongo' o 'favoritismos', insinuando que a Orestes le ponen roscos más fáciles. De la misma manera que los participantes se han convertido en conocidos personajes televisivos.

Es por esto por lo que Roberto Leal sintió curiosidad y preguntó a los concursantes si les paraban por la calle desde que están en 'Pasapalabra'. "A mí sí. Además, estoy en dos ciudades pequeñas porque soy de Burgos, pero vivo en Pamplona. Al final, es la comidilla de por ahí y la gente te aborda con un cariño espectacular", comienza contando Orestes. "Incluso esos días en los que estás más cansado o con menos humor y tienes que ir rápido por los sitios y la gente te coge. Siento si alguna vez he sido un poco esquivo por ir con prisa a algún lado. Tanto cariño a veces te abruma y no sabes que responder", se disculpaba el participante tras reconocer el buen trato que recibe de los seguidores del concurso.

"Las malas lenguas, que son cuatro amargados y que en redes sociales ponen comentarios nocivos, no son nada representativos y no hablan, para nada, en voz de la masa de audiencia que nos sigue con un cariño espectacular y hace con sintamos congratulados de participar en esto. Alegrar ese rato de tarde y hacer que tanta gente con problemas, tanto familias y gente mayor, se olvide de todo eso. Es todo un honor", reconoce Orestes. "No me cabe más que pedir un aplauso por lo que acaba de decir Orestes", señalaba el presentador.