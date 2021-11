Orestes se sincera en 'Pasapalabra' y dice abiertamente lo que piensa de Roberto Leal: "Una sorpresa"

'Pasapalabra' se ha convertido en el concurso con más éxito de las tardes de Antena 3. El espacio presentado por Roberto Leal se cuela, a diario, entre las emisiones más vistas de la jornada y no deja de regalar grandes momentos a los espectadores. Actualmente, el concursante más veterano que opta al bote es Orestes, que ha cumplido 25 programas participando. En una entrevista, el concursante se ha sincerado sobre distintos aspectos vinculados al programa.





Ante las sensaciones que tiene en esta nueva etapa, Orestes ha revelado que se siente "muy arropado por todo el equipo". Ha confesado que 'Pasapalabra' es una "familia" que "al final se hace con un acontecimiento de toda tu gente querida" y que "intenta echar la zarpa al bote aunque unos días está más cerca y otros más lejos". "La cosa es seguir aguantando con la actitud que siempre he tenido, que es de concentración y de aguantar aunque vaya muy muy bien o aunque vaya muy mal, nunca inmovilizarse y no perder la concentración", apuntaba.

Respecto a si se siente el rival a batir, el concursante explicaba: "Aunque suene falsa modestia sí que es cierto que lo veo así. Noto mucho esa diferencia estatus de cuando fui la anterior etapa que yo era como el que tenía que intentar batir algunos concursantes ya consolidados y estaba yo allí de nuevas e ibas como mucho más desinhibido, no tenías como ningún papel que demostrar. Aquí es cierto que es como que te armas de galones y tienes que intentar sacar el máximo en cada rosco, no dejarte arañar ni siquiera un empate, si es posible, siempre ir a por todas. Así que, sí que noto un poco más esa responsabilidad".





Orestes ha hablado también de su sentido del humor. Ha confesado que es algo que se lleva dentro y que "al final es una cosa que pesa dentro y si no la sueltas te sienta mal". Y añadía, "hay gente a la que le gusta un poco más chorra y se parte la caja y luego gente que o bien no lo pilla o no tiene ese humor".

Orestes confiesa en 'Pasapalabra' cómo es grabar con Roberto Leal

Por último, el concursante se ha referido a Roberto Leal y ha dado su sincera opinión sobre el presentador de Antena 3. "Ha sido estupendo, es tal y como se ve en la tele: una persona muy sencilla muy transparente y muy familiar. Siempre es además muy cariñoso, habla con todo el mundo de tú a tú, sobre todo con todo el equipo, como una persona más de ese engranaje que es todo el programa. Y es verdad que ha sido una gran sorpresa porque también además tiene ese puntillo de humor ahí de fondo, una persona muy grata y una gozada estar con él en esta aventura".