Roberto Leal hace frente a una situación inaudita en el plató de 'Pasapalabra': "Es la primera vez que ocurre"

Roberto Leal se pone al frente, cada tarde de lunes a viernes, de 'Pasapalabra' en Antena 3. El programa del Rosco vive uno de los momentos más dulces de su larga trayectoria, cosechando cada día muy buenos datos de audiencia y también reconocimientos, tanto al programa como al presentador, que en los últimos días ha sido galardonado con varios premios, entre ellos una Antena de Oro.

En los últimos meses hemos podido asistir a algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del concurso, como fue el momento en el que Pablo Díaz consiguió llevarse el 'Rosco' después de estar mucho tiempo en la pugna enfrentándose a concursantes como Luis de Lama o Javier Dávila. Tras ese momento histórico llegaron otros muchos que también fueron importantes: como fue la consecución del Rosco por parte de Sofía, el segundo que repartía el programa desde su regreso el pasado año a Antena 3.









Primer 'Pasapalabra' sin prueba de acceso a la silla azul

De esta manera, el presentador andaluz ha podido ir sumando momentos importantes a su memoria, y este jueves ha vivido otro, ya que se ha producido una situación insólita hasta el momento en el concurso. Él mismo lo ha explicado nada más comenzar el programa, después de la correspondiente bienvenida del público con aplausos: "No me había pasado esto en año y medio, que bonito, que alegría. Están contentos porque no hay silla azul porque empataron Jaime y Orestes".

Jaime ha sido una gran sorpresa para el programa, porque en su primer programa consiguió cosechar un empate y poner la cosas complicadas a Orestes: "Sobre todo es importante no fallar las que te sabes, yo es lo que pido. Si luego no te la sabes pues ya está. Lo que tengas sacarlo, y bueno, el rival -Orestes- dignísimo y a seguir".

También Orestes ha querido comentar la jugada del pasado programa que ha derivado en esta situación inaudita en el plató de 'Pasapalabra': "Más fuerte que el vinagre Jaime. Estamos muy motivados, como siempre digo".

Además, Orestes ha querido hacer, basándose en esta situación, uno de sus conocidos chistes que siempre sorprenden a Roberto Leal porque son malos: "Hoy en vez de venir en autobusín hemos venido en 'en patín' por lo del empate".

Roberto Leal ha vuelto a poner su cara de pocos amigos, y ha pedido a uno de sus invitados, el humorista y actor David Amor, que comentase el chiste: "Yo tengo que leerlo para pillarlo, así de oídos no".

Después, Roberto Leal ha repasado la situación con la que los dos jugadores llegaban a este programa, el segundo para Jaime, y ha animado a todos los invitados para que acompañasen a los concursantes, que luchaban en esta ocasión por un bote de 232.000 euros.