Roberto Leal frena 'Pasapalabra' y propone a Orestes para otro concurso: "¿Estarías?"

Roberto Leal, presentador del concurso 'Pasapalabra' cada tarde de lunes a viernes en Antena 3, ha sorprendido a uno de sus concursantes en la última edición con una propuesta en la que el protagonista ha sido otro importante programa de la principal cadena de Atresmedia.

En este sentido, Orestes ha sido la otra pieza clave de esta historia, y es que los compañeros que ha tenido para enfrentarse a las pruebas que preceden al Rosco son parte también de la conversación que han mantenido Roberto Leal y el reconocido concursante.

En este último programa, los invitados están representando al formato 'Tu cara me suena', que regresa a la primera línea televisiva. El concursante cuenta con la ayuda de Agoney y Rasel, que participan en la novena edición del programa presentado por Manel Fuentes.

Orestes se ha declarado fiel seguidor del programa: "Es un honor estar en este contexto porque 'Tu cara me suena' es de mis programas favoritos de la televisión, pero de largo, y ahora más ganas de verlo y de poder estar con ellos. Es como la historia de un niño y una piruleta".

Tras esta afirmación, Roberto Leal le ha preguntado sobre si estaría dispuesto a participar en este formato, tan diferente al de 'Pasapalabra': "¿Tú estarías en 'Tu cara me suena'? No cantas mal del todo".

Ante esta cuestión, Orestes ha señalado que no destaca por sus dotes artísticas: "Yo canto muy mal, soy completamente arrítmico. No sé actuar, pero como me gusta mucho pues puede que en algún momento en una versión más pachanguera pues de cabeza", ha explicado el concursante mientras Roberto Leal se partía de risa.

El éxito de 'Tu cara me suena' en Antena 3

'Tu cara me suena' vuelve a la parrilla de Antena 3 por todo lo alto. Próximamente, el talent show dará la bienvenida a su novena edición, cumpliendo a su vez 10 años en pantalla. De esta manera, el programa se convierte en el talent show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva. Además, sigue acumulando grandes datos de audiencia al marcar una media de un 20,3% de cuota de pantalla y más de 2,8 millones de espectadores.

Aunque el formato sigue manteniendo su esencia, regresará lleno de novedades y con un llamativo casting, formado por Agoney, David Fernández, Eva Soriano, Loles León, Lydia Bosch, María Peláe, César Cadaval, Jorge Cadaval, Nia Correia y Rasel. Manel Fuentes volverá a ponerse al frente del programa musical y tendrá que controlar al jurado, formado por Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer, mientras discuten por sus veredictos para dar con las mejores imitaciones de los artistas más grandes de nuestro país.









'Tu cara me suena' es uno de los formatos emblemáticos de Antena 3 que se une a grandes marcas como 'Mask Singer', 'La Voz'... Creo que sitúa a Atresmedia en la vanguardia de todos los formatos de entretenimiento", comenzaba diciendo Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, en la presentación de la nueva temporada.