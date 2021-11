Lluvia de críticas a 'Pasapalabra' por "favorecer" a uno de sus concursantes: "Le ponen roscos de Primaria"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se enfrentó a Jesús durante ocho Roscos, formando así un duelo que parecía estar muy reñido. No obstante, Javi llegó al concurso para demostrar sus grandes habilidades en 'Pasapalabra', adoptadas gracias a que es el creador del 'RoscoKiller', aplicación a través de la cual muchos concursantes, como Pablo Díaz y Luis de Lama, se preparan para enfrentarse al Rosco. A pesar de que parecía sostenerse su rivalidad, Javi fue vencido y, tras varios participantes, ha sido Jaime quien ocupa su lugar en el equipo azul.

Gran parte de la audiencia, asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes. Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.









"A Jaime le ponen roscos de Primaria"

Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja y ocupe la Silla Azul de manera habitual. Según opinan los seguidores del programa, esto se puede deber a la táctica que utiliza Orestes. Muchos creen que el concursante se arriesga demasiado y no tiene en cuenta el evitar ocupar el equipo azul, una estrategia muy diferentes a la que sigue Jaime.

Al ser un duelo tan reñido, el público se encuentra muy expectante y no duda en analizar lo sucedido en redes sociales. Esta vez, muchos se han quejado de una supuesta diferencia de nivel entre los roscos. Esta vez, los seguidores de Orestes han asegurado que los roscos que ponen a Jaime son más fáciles, lo que le hace tener cierta ventaja.

"Bueno, hoy Orestes ha vuelto a perder otra vez por ir un poco de sobrado, pero hay que decir que Jaime ha merecido la victoria. Ha acertado 23 en un rosco bastante complicado y con este triunfo lleva ya 4 victorias y 2 empates contra su rival. Bravo", comentaba un usuario de Twitter, haciendo referencia a la peligrosa estrategia de Orestes. "Bueno... A Jaime le ponen roscos de Primaria. El de hoy ha sido un poco más normal, solo eso", le reprochaba otro. "El de hoy justamente fue uno de los más difíciles que le han puesto a Jaime", corroboraban.

Buenoo a Jaime le ponen roscos de primaria. El de hoy hasido un poco más normal, solo eso — Anjana (@Anjana2014) November 3, 2021

El de hoy justamente fue uno de los más difíciles q le han puesto a Jaime — ?U??? ??????? ???????? (@susanaehemann) November 4, 2021









¿Cómo se reparten los Roscos?

Esta es una polémica que suele darse de forma habitual, dado que son muchos los espectadores que se quejan de ello. Sin embargo, tal y como aseguró Borja Pérez, guionista de 'Pasapalabra', en una entrevista para COPE, los Roscos se crean de tal manera que logran que ambos tengan el mismo nivel para que los dos concursantes tengan que enfrentarse ante las mismas dificultades: "Los roscos empiezan con el departamento de guion. Hay cuatro guionistas que son los que eligen las 25 palabras que van en cada uno de los roscos de cada concursantes. Para elegirlas, hay libertad. Al final, lo que importa es que, al rededor de 20 palabras, sean más o menos fáciles, sacables o que todo el mundo conocemos. Luego, hay tres o cuatro palabras que son más difíciles y son las que marcan la diferencia entre quien gana el programa y, sobre todo, entre quien se lleva el bote. Estamos en una etapa en la que los concursantes vienen muy preparados y ganar el bote, ahora mismo, tiene mucho mérito".

"Cuando se elaboran las roscos no se hacen pensando en un concursante. Cuando se escribe no sabemos tampoco a quien le toca cada uno. Los roscos se preparan con previsión, días o semanas antes de la grabación del programa. Entonces, cuando se escriben, la orden que siguen es que son equilibrados. Que no haya uno más difícil que otro", agregaba tras confirmar que "'El Rosco' es adjudicado por la dirección del programa".