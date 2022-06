Orestes se lamenta por el momento que le ha arrebatado Rafa en Pasapalabra: "Soñaba con esto desde que entré"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul. En esta ocasión, fue Orestes quien tuvo que competir al inicio del concurso para enfrentarse a Rafa. No obstante, el veterano concursante sigue destacando en 'La pista musical', aunque Rafa suele ser muy rápido al darle al pulsador.









"Para que me adelanten y, encima, me pongo a cantar yo"

"1965", decía Roberto Leal como primera pista. Con tan solo los primeros segundos, Orestes tenía la respuesta correcta y fue el primero en dar al pulsador. Sin embargo, se adelantó y tuvo que ceder el turno a su compañero. "Los jueces de Pasapalabra me dicen que te has adelantado por una milésima de segundo", señalaba el presentador. "La tengo además. Me encanta, es una de éstas que es mitiquísima", se lamentaba el participante.

A pesar de ello tenía una segunda oportunidad, dado que Rafa pensaba que "era un villancico de Raphael y no tenía ni idea". "Estás nervioso, eh, Orestes", señalaba Leal. "Esta te la tengo que cantar", asentía él. "En el silencio yo me pierdo", era el verso que reveló el presentador como segunda pista. Finalmente, Rafa fue el primero en pulsar y dio con la respuesta: "El mundo...". De forma inmediata, Orestes se llevó las manos a la cabeza al darse cuenta de que no iba a poder llevarse los segundos: "¡No!".

"A ver, no pasa nada. Él acierta y tú cantas", le animaba el conductor del espacio de Antena 3. Fue entonces cuando Orestes lo dio todo al cantar la canción. "Llevaba soñando desde que entré a concursar en octubre con que pusieran esta canción", reconocía Orestes, lo que provocó las risas de Leal. "Para que me adelanten y, encima, me pongo a cantar yo", se lamentaba. "Te has lucido. Los cuatro segundos se lo vamos a dar a Rafa, pero es un aplauso compartido", decía el presentador al respecto.