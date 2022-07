Orestes se lamenta por su mala racha contra Rafa en Pasapalabra y explica los motivos: "Por circunstancias..."

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul. A pesar de ello, Orestes se encuentra pasando una "mala racha" y ya se ha convertido en algo habitual que lidere el equipo azul, aunque el pasado viernes volvieron a empatar. De hecho, el concursante del equipo naranja ha estado a punto de hacerse con el bote en más de una ocasión, ya que se ha quedado a un solo acierto de resolver el Rosco.









"Estaba un poco 'chof'"



"El pasado viernes quedaron empate, por lo que ninguno ha pasado por la Silla Azul. Llevan un empate redondo, llevan ya 10", comienza diciendo Roberto Leal, haciendo referencia a los reñido que está el concurso. "Todo lo que sea un empate, y más contra Rafa, es una celebración", reaccionaba Orestes tan positivo como de costumbre. "Fíjate, en el anterior programa podría haber dicho una más... Pero como ya llevaba esta mala racha, que estaba Rafa meteórico y yo, por circunstancias, estaba un poco 'chof'... Teniendo ayer el empate atado y sin tener la siguiente clara, decidí pasar y seguir con una dinámica un poco torcida", se sinceraba.

"Lo importante es continuar e intentar cambiarla. Si es que no cae el bote", finalizaba Orestes. "Cuando estoy concursando y Orestes pasa, yo le miro por le rabillo del ojo para ver que movimientos hace e intuir si se la sabe o no. Entonces, realmente la teníamos los dos y, afortunadamente, no se la jugó. Pero afortunado y con suerte de seguir aquí", decía Rafa por su parte.