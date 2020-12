Omar Montes aprovecha la ausencia de Susanna Griso en ‘Espejo Público’ para lanzarle una nueva indirecta

El cantante Omar Montes ha vuelto a acudir este miércoles a 'Espejo Público', espacio presentado por Susanna Griso, para dar a conocer cu nuevo single. Sin embargo, durante esta actuación el cantante y antigua pareja de Isa Pantoja, hija de la cantante flamenca Isabel Pantoja, ha aprovechado la ausencia de Griso por vacaciones para lanzarle una nueva indirecta.

No es la primera vez que ocurre algo así, y que deja boca abierto a todos los colaboradores del programa, así como a todos los telespectadores. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de muchas otras, Omar no ha ido solo y ha ido acompañado por un chico de 13 años, que al igual que Omar quiere dedicarse al canto. Esto, eso sí, no ha sido obstáculo para que él haya podido trasladarle el mensaje que quería a la presentadora.

La relación que ambos mantienen

La ausencia de Susanna Griso tampoco ha sido excusa. Con esta última son varias las veces en las que Omar se ha dirigido directamente a la colaboradora. Y es que él nunca ha escondido la pasión que siente por la presentadora. "La adoro" o "De las mejores presentadoras del país"..., son alguno de los calificativos con los que la ha definido Montes a la presentadora.

"Ya sabe lo que yo siento por ella después de tanto tiempo. Aquí tiene un hombro", le dijo en una de las últimas ocasiones, coincidiendo con el mes de noviembre. Algo que hizo sonrojar a la periodista en directo y a posterior, aunque públicamente solo se limitó a decirle "Gracias Omar, sabes que es mutuo".

Sin embargo, las reiteradas referencias y proposiciones de Montes hacia Griso parecen no tener límite, y en alguna ocasión le ha llegado a proponer presentar juntos las Campanadas para "cerrar este año tan bueno con todos lo que le está dando con la música" y para poder estar acompañado de "el broche de oro".

La indirecta que le ha enviado Montes a Griso

En esta ocasión, el cantante, quien ha visitado el programa de 'Espejo Público', ha aprovechado la ausencia de la periodista para hacerle un nuevo guiño. La periodista se encuentra de vacaciones navideñas y no se espera su incorporación hasta que pasen las fiestas.

Este miércoles, el cantante le ha dicho, en referencia a Griso, que el próximo año es "es nuestro" y por eso confía en que el 2021 sea un buen año para ambos, tanto en lo profesional como en lo personal.

