Las consecuencias que ha tenido para Susanna Griso su separación con Carles Torres

En los últimos días hemos conocido la noticia de la separación entre Carles Torres y Susanna Griso, la periodista y presentadora de 'Espejo Público'. Según ha podido confirmar 'Loc' en las últimas horas, el hecho de que se hiciera pública esta noticia parece no haber sentado nada bien a la presentadora de Atresmedia, ya que es un secreto que algunos miembros de su familia desconocían.

En este sentido, este medio se ha puesto en contacto con varias amigas de la presentadora, que han indicado que ambos se siguen queriendo mucho y aunque estén separados seguirán compartiendo muchas cosas porque siempre estará el rol de padres. Pero una de ellas ha explicado que la repercusión mediática que ha tenido esta ruptura parece no haber sentado nada bien la periodista.

La sorpresa de Susanna Griso tras su ruptura

"No le gusta que haya salido ahora porque la separación la han llevado en secreto y parte de su familia ni tan siquiera lo sabía. Así que toda esta situación no ha sido plato de buen gusto. Ella es consciente de que es periodista, pero no entiende por qué hay tanto interés. Quizás porque en esta época del año no hay tantas noticias. Lo que sí tiene muy claro Susanna y Carles es que este tema se convierta en un circo mediático", ha explicado esta persona de confianza de la presentadora de 'Espejo Público' a LOC.

El desgaste, y no otra cosa, es lo que parece estar detrás de esta importante decisión en la vida de la catalana. Según informa en exclusiva la revista "Semana", la ruptura se ha producido de mutuo acuerdo y Carles ha abandonado ya el domicilio conyugal. Pese a todo, la relación entre ambos sigue siendo cordial y no hay mayor unión que la de sus tres hijos (Jan, de 17 años; Mireia, de 14; y Dorcette, de 7). La pequeña es precisamente la que peor está llevando la ruptura de sus padres adoptivos.

La primera Navidad de Susanna Griso separada

Susanna Griso ha confesado cómo será este año sus vacaciones de Navidad y parece que también serán muy diferentes: "Creo que al final como nos dejan viajar a nuestra tierra vamos a ir, pero prácticamente no vamos a poder ver a nadie. Yo pensaba hacerme una PCR el día anterior, encerrarme en casa y solo ver a mi hermana, pero creo que no voy a poder ver a nadie más. Nosotros somos cinco. Somos una unidad, pero vamos podíamos ser una persona o dos máximo".

La presentadora también ha desvelado un secreto de sus Navidades, cuando ha confesado que en su casa se reunían más de 45 personas en fechas navideñas, algo que este año no va a poder ser: "Navidades extrañas, nosotros siempre la celebrábamos con 45 personas, en mi casa oscilábamos entre 45 y 50, últimamente como no hay una casa que tenga esas dimensiones teníamos que alquilar una casa rural para irnos juntos".

