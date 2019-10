El espontáneo y duro mensaje de Susanna Griso que no gustará a los independentistas

La Revista Interiores ha celebrado la V edición de sus premios, premios que buscan galardonar a los mejores dentro del mundo del diseño y la decoración de interiores. En esta edición hemos podido disfrutar de rostros tan conocidos como Judit Mascó, Carola Baleztena y Emiliano Suárez, Cristina Saavedra, Susanna Griso, Nerea Barros, Carmen Lomana, Ágatha Ruíz de la Prada y Raquel Sánchez Silva entre muchos otros.

La presentadora Susanna Griso fue un de las invitadas que más disfrutó del evento. Griso confesó que es una loca por la decoración y le encanta mantenerse al día con las tendencias. Además, la periodista ha hablado sobre la situación que están viviendo en Barcelona con las protestas independentistas y cómo está afectando su día a día.

CH: Preparada para los premios.

SG: Aquí me tenéis, ya me cuesta trasnochar pero esta vez me he dejado caer.

CH: ¿Te gusta la decoración?

SG: Sí, me gusta muchísimo, leo muchas revistas de decoración, de siempre. Es verdad que hay épocas en las que estas especialmente motivada, cuando cambias de casa, cuando tienes la ilusión de empezar algo nuevo y otras épocas que lo miro solo por ver tendencias pero sí que me gusta. Más que las revistas de moda.

CH: ¿Te gusta cambiar el estilo de tu casa?

SG: Depende del grado de estrés que tenga, sí que hay épocas, sobre todo en verano cuando de repente digo voy a cambiar cuatro cosas, tampoco soy de las que cambio muchos muebles. Cuando me da por cambiar, dentro de la misma casa, lo que hago es reordenar las cosas.

CH: Decías que hoy merecía la pena aunque mañana madrugas, tenéis las mañanas movidas. ¿Cómo lo estás viviendo?

SG: Está siendo una semana difícil, me ha costado un poco porque estamos cansadas. Esta semana de alguna manera estamos pagando el estrés de la semana pasada. Además, por ser catalana hay un componente emocional que nos toca muy de cerca. No es una información que podamos dar desde la distancia y la comodidad del plató. Hay mucho componente personal y familiar.

CH: ¿Cómo lo estás viviendo?

SG: Me cuesta, me entristece mucho la situación, es verdad que Barcelona es una ciudad muy resiliente y quiere pensar que dada su capacidad de recuperación dentro de unas semanas esto quedará atrás pero ha sido muy convulso. El grado de frustración, de amargura, de mucha gente que creyó realmente en lo que definen como una ensoñación, esa república exprés que le prometían, está llevando a que ahora mismo nos encontremos en esta situación. No sé lo que pasará en el futuro, me imagino que estamos en un final de etapa y que lo que empieza a partir de ahora será un capítulo distinto.

CH: Ahora también con la exhumación de Franco.

SG: Por lo menos tengo la sensación de que esos temas que han generado debate en el caso de Cataluña mucho más y el problema es mucho más profundo y más grave. En el caso de la exhumación la verdad es que tengo ganas de que se produzca y que el jueves a las diez y media contemos el traslado en el helicóptero que no deja de ser bastante surrealista. Sí que también tengo ganas de que se le dé carpetazo a eso, que sea tema resuelto, al final nos pasamos mucho tiempo debatiendo sobre el pasado y tenemos tantos retos de futuro por resolver en este país que ojalá pasen las elecciones y seamos capaces de formar un nuevo gobierno y aprontemos los problemas reales como son la despoblación, el Brexit, los aranceles...

CH: ¿Cómo está la pequeña Dorset?

SG: Bien, muy bien, muy divertida, se ha despedido con dos besos.

CH: ¿Es controladora?

SG: Sí, mucho pero muy bien, estamos encantados y felices con ella.