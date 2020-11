Susanna Griso confiesa en 'Espejo Público' cuál es su mayor miedo: "Qué horror"

Este miércoles, durante el directo de 'Espejo Público', Susanna Griso confesó a la audiencia y a sus compañeros una de sus peores pesadillas. Según declaró la presentadora del espacio de Antena 3, un animal marino se había convertido en su mayor miedo.

Sin embargo, la periodista reconoció que ella ha conseguido enfrentarse a otros de sus temores y ha nadado junto a tiburones, pero son las medusas las que le provocana auténtico pavor.

"Yo me he bañado con atunes, con tiburones ballena que son inmensos y pueden llegar a medir hasta cuatro, cinco o seis metros", confesó la comunicadora, dejando claro que ha intentado hacer frente a sus miedos, pero que no ha sido capaz.

A pesar de haber nadado con los animales más peligrosos del océano, Griso ha revelado que siente verdadero temor por uno de los animales marinos más pequeños: "No hay nada que me dé más miedo que una medusa", comentó mientras ponía cara de terror.

La presentadora quiso hacer pública su fobia a las medusas cuando su compañero de programa, Diego Revuelta, informó de que dos buceadores se habían encontrado una medusa gigante en Vigo. Fue entonces cuando Griso se sobresaltó y exclamó lo mal que lo estaba pasando mientras se emitían las imágenes del animal: "¡Qué horror!".