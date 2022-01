Nuria Roca da la última hora sobre su estado de salud tras dar positivo en covid: lo cuenta en 'El Hormiguero'

La cifra de contagios en España sigue siendo muy elevada y la incidencia continúa por encima de los 3.000 casos. Pese al leve descenso que han marcado los indicadores en los últimos días, siguen dándose muchos contagios en nuestro entorno más cercano, y también dentro del panorama televisivo. Uno de los casos más sonados de las últimas semanas es el de Risto Mejide, dado que ya ha aprovechado para señalar la importancia de la vacuna al haberse contagiado por segunda vez. Asimismo, Dani Mateo también ha tenido que faltar a su cita en ‘Zapeando’ tras dar positivo en covid-19.

En la tarde de este miércoles, Nuria Roca sorprendía a sus seguidores anunciando que ella también se había contagiado. La presentadora colgaba una foto suya acompañada de un texto dando la noticia. "Pues por aquí me voy a quedar un rato… Realidad que hay que afrontar… Compromisos que hay que suspender… Proyectos que hay que retrasar… Trastornos que ocasionas a taaaanta gente…", comenzaba escribiendo Roca desde sus redes sociales. "Lo primero, la salud, protección máxima y aislada para no perjudicar… Yo me encuentro bien así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden…", eran sus palabras.

Patricia Pardo se sincera y revela el duro golpe personal al que ha tenido que hacer frente La presentadora ha tomado las riendas de 'El Programa de Ana Rosa' junto a Ana Terradillos y Joaquín Prat Adrián QuijadaMadrid 20 ene 2022 - 18:43

Nuria Roca reaparece en 'El Hormiguero' tras anunciar su positivo

Por este motivo, el domingo no podrá ponerse al frente de 'La Roca' y su marido, Juan del Val, será el encargado de sustituirla. Debido a su positivo, este jueves tampoco la esperábamos en la ya famosa tertulia de actualidad, de 'El Hormiguero' capitaneada por Pablo Motos junto a Cristina Pardo, Tamara Falcó y Juan del Val. Roca también ha estado presente, pero no de forma física, ha tenido que ser a través de una pantalla debido a la cuarentena que tiene que cumplir. En su intervención, ha aprovechado para contar cómo se encuentra y explicar por qué su marido sí ha podido estar presente en el plató de Antena 3 como cada jueves.





Motos preguntó a Roca nada más arrancar la conexión, cómo se encontraba "de mocos y fiebre", a lo que la presentadora contestó: "Estoy perfectamente, no tengo nada". Juan del Val aprovechó el momento para confesar que "la echa de menos" y relatar cómo se desencadenaron los hechos. Según ha contado, Nuria está en casa y él "lleva sin verla cinco días". El domingo, ambos estuvieron en 'La Roca', el programa que presenta Nuria desde principios de temporada y más tarde fueron a cenar.

Sin embargo, no se han vuelto a ver. Como ha contado del Val, el "se fue a un apartamento donde suele escribir" y aunque "esperaba verla el martes porque tenía que venir aquí al tener una sección", Nuria dio positivo, y él "no volvió a casa". "Ha coincidido que desde el domingo no nos vemos", ha añadido.