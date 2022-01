Pablo Motos confiesa el "truco rastrero" que usó un presidente del Gobierno en una entrevista por su asesor

La noche del miércoles, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al frente de ‘El Hormiguero’. Esta vez, el presentador recibió, junto a Trancas y Barrancas, a Julia Otero. La periodista ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación para contar abiertamente cómo ha luchado contra el cáncer y cómo ha sido su vuelta. Tras hablar de lo que ha supuesto para ella pasar esta enfermedad, el presentador quiso aprovechar su presencia para analizar algunas cuestiones políticas.

Esto se debe a que la periodista reconocía que el cáncer le ha cambiado la vida y se ha dado cuenta de lo mucho que le aburre la política. Tanto que ha dejado de ver las sesiones de control al Gobierno de los miércoles, lo que acostumbraba a hacer antes, porque se “ponía enferma”.

A raíz de esto, Otero reflexionó sobre cómo es la clase política actual y cómo ha cambiado con los años. La entrevistada considera que están todos “muertos de miedo porque si la pifian se les cae el mundo encima”, motivo por el que cree que “no son libres para hablar”.

“Al que dice una frase que la oposición o sus adversarios pueden darle la vuelta y lanzársela como un scoop... Es que ya no saben qué hacer, todo se convierte en trending topic, todo es complicado. Tienen miedo porque no hay liderazgo”, afirmaba, señalando que las redes sociales también han tenido que ver en este cambio.









"Es el truco rastrero de un asesor"



Ante esto, Pablo Motos opinaba que un político debe ser sincero con la ciudadanía en todo momento, por muy duro que sea escuchar la verdad en algunas ocasiones, convirtiéndose así en un verdadero líder, lo que corroboró la invitada. Fue entonces cuando el conductor del espacio de Antena 3 desveló unos de los trucos que utilizan los políticos a la hora de enfrentarse a las entrevistas para no responder y evitar las preguntas incómodas o que no saben contestar.

“El truco rastrero de un asesor es, si no te interesa... Esto yo se lo he oído a un asesor decírselo a un presidente del Gobierno. Si no te interesa lo que está preguntando haz respuestas eternas y el presidente del Gobierno, que se las hizo pasar putas al que le estaba entrevistando, daba respuestas de cinco minutos donde había momentos que se dormía incluso él”, confesaba el presentador, recordando cuando escuchó la estrategia que un asesor aconsejó a un presidente, cuya identidad no quiso desvelar.

Además, tal y como siguió contando Motos, el periodista en cuestión debía hacer 15 preguntas al político. No obstante, terminó haciendo solo cinco porque se quedó sin tiempo como consecuencia de las largas respuestas entre divagaciones. Por otro lado, el presentador reconoció que, por su parte, no le gusta interrumpir a los políticos cuando les entrevista porque no quiere dar la sensación de que está iniciando una discusión.