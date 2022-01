Nuria Roca corta de inmediato a Juan del Val por lo que revela de su vida en pareja: "No cuentes intimidades"

Este domingo, Nuria Roca ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de ‘La Roca’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus desde las navidades a raíz de la llegada de ómicron, la presentadora cedió la palabra aJuan del Val para que arrancase con la sección en la que repasa algunos de los Récords Guiness más absurdos.

Una vez más, tal y como muestran cada jueves en ‘El Hormiguero’, la pareja demostró el buen rollo y la conexión que reina en su matrimonio. En los programas en los que ambos participan ya se ha convertido en algo habitual que cuenten algunos detalles de su día a día como pareja. Esto es lo que pasó este fin de semana. Entre los tertulianos se encontraba Juan del Val, marido de la presentadora, por lo que ambos pudieron hablar sobre un detalle de su convivencia que provocó las risas de los presentes.

“Cuando vais a la peluquería y os secan el pelo, cuando os pasan el secador por el oído, ¿No os da mucha cosa?”, preguntó el escritor a sus compañeros. “Pues mira, Juan. Es porque no estas acostumbrado a secarte el pelo con el secador todos los días”, apuntaba su mujer. “Hablando de peluqueros… Entrando en esta sección mía de ‘Récord Guiness, son idiotas”, introducía el colaborador.

"Hablamos de peluqueros y de Steve Warden, que ha logrado construir la bola de pelo más grande del mundo. Mírala, la estamos viendo ahí", comenzaba contando el colaborador mientras ponía unas imágenes en la pantalla. "Es asquerosa y le ha puesto ojos y todo. Son 102,12 kilos", apuntaba ante las caras de horror de los tertulianos "¡Eso no te lo sacas del ombligo!", bromeaba Nacho García desde el otro lado de la mesa. “Mira que cosa tan asquerosa”, insistía Del Val.









"¡Juan! No cuentes intimidades"



La presentadora se mostraba totalmente horrorizada ante las imágenes que se estaban emitiendo y sintió mucha curiosidad. “¿Y de qué pelo es?”, quiso saber la conductora del espacio de laSexta, intentando averiguar de que zona del cuerpo había sacado tanto pelo. “Pues es el pelo de todo el mundo que ha pasado por su peluquería”, aclaraba el tertuliano.

"¡No! Me refiero a si ha ido recopilando su propio pelo o qué", aclaraba Roca ante la reacción de sus compañeros, ya que no habían entendido su pregunta. "Él ya tenía una bola. Luego le retaron, como a todos los tontos, a hacer una bola más grande para conseguir el Récord Guinness. Entonces aparece esa cosa. 102 kilos de pelo… Asqueroso", explicaba Del Val. “Pues seguro que lo tiene en el salón”, señalaba la presentadora, haciendo referencia a la bola de pelo.

"Te digo una cosa. Esta gente del Récord Guinness tampoco ha ido nunca a nuestra ducha. Que tengo que ir a quitar los pelos...", soltaba entonces el colaborador de Atresmedia, entre risas. Sin embargo, Del Val no pudo seguir hablando porque Roca le cortó de inmediato: "¡Juan! No cuentes intimidades, por el amor de Dios, de verdad".

“Es que lo que sueltas por eso pelo… Es que, claro, es verdad. Cada vez que se seca el pelo…”, seguía contando el escritor. "De eso Gonzalo no sabe", bromeaba el colaborador, dirigiéndose directamente a Gonzalo Miró. “Ves. A Gonzalo no. Es la ventaja que tiene”, agregaba Roca. Mientras tanto, Del Val continuaba hablando del pelo que se le caía a su mujer y señalaba que recogía bolas de pelo de la ducha. “No digas que has visto sacar nada”, le volvía a cortar la comunicadora para, acto seguido, pasar al siguiente tema.