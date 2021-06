Nuria Roca rompe su silencio tras haber estado ingresada en el hospital: "Estoy pendiente"

El pasado 13 de junio, Nuria Roca recibió el alta hospitalaria tras días ingresada. Como consecuencia, la presentadora se vio obligada a cancelar sus funciones de teatro y ausentarse de la tertulia que protagoniza cada jueves en 'El Hormiguero'. "Estoy bien y recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal", explicaba Roca en sus redes sociales.

La noche de este jueves, la colaboradora regresó al espacio de las hormigas con total normalidad. Dado el revuelo causado por su ausencia, Pablo Motos quiso recordar el motivo y dio paso a su compañeroa para que explicase lo que había sucedido. "Subiste una foto con una vía en el hospital y la gente te ha dado por muerta", señalaba el presentador alucinado. "Sí, sí", corroboraba Roca. "Nuria Roca sigue viva y está bien", afirmaba Juan del Val.

"Parece mentira también que yo no haya caído en valorar la dimensión que tienen ahora mismo las redes sociales. Es verdad, que yo subí la foto diciendo 'oye, mil disculpas por haber tenido que suspender las funciones en Tenerife y en la Palma'. Y claro, al día siguiente, era como si me quedaran dos meses de vida", se justificaba la colaboradora por la publicación en la que informó que no se encontraba bien.

"Recibí mensajes de todas partes y de gente que hacía diez años que no se ponía en contacto conmigo: '¿Cómo estás? ¿Qué pronóstico te han dado?'", confesaba Roca, dejando claro que se quedó muy sorprendida y descolocada por todas las reacciones que surgieron a raíz de la fotografía.

"Es que había titulares que decían que había una gran preocupación por tu salud. Tú recibiste muchos mensajes, pero yo recibí el doble. La gente me decía que no quería molestar a Nuria y yo tenía el móvil petado", se quejaba Juan del Val. "Porque claro, yo estaba convaleciente, a punto de morir", apuntaba Roca entre risas.









"Afortunadamente, no era nada grave"

"Precisamente a ti, que eres el hombre que se molesta por todo. 'No quería molestar a Nuria, voy al polémico Juan del Val", comentaba Motos, provocando las risas de los presentes. "Hasta Cristina me ha dicho que leyó algún comentario que se creían que era por la vacuna", contó Roca, asegurando así que la gente empezo a formular teorías con nada que tuviera que ver con la realidad.

"Yo leí que es que se había ido a vacunar y lo siguiente había sido que estaba con una vía en el hospital", explicaba Cristina Pardo. "Todavía no estoy vacunada, pero estoy pendiente. Yo creo que la semana que viene ya", afirmaba Roca para dejar claro de que todavía no había recibido la vacuna contra el coronavirus, por lo que era imposible que esa fuese la consecuencia de su ingreso.

"Tenías que encontrarte muy mal para haber cancelado con lo que eres tú", remarcaba Tamara Falcó, señalando a Roca. "Sí que es verdad, pero me tenía que quedar en observación por si me pasaba algo grave, pero, afortunadamente, no era nada grave", aseguraba la ahora presentadora de La Sexta.

"Por lo tanto, yo creo que también es importante refelxionar sobre que tampoco hay que poner tantas fotitos", le reprochaba del Val a su mujer. "Pues sí, tienes razón", le respondía ella. "Luego, aquello se magnifica tanto que yo le decía a todo el mundo que de verdad estaba bien y la gente dudaba como diciendo 'tan bien no estará'", revelaba el escritor. "Una amiga me dice: 'Mira, yo no te he llamado porque si tú estás subiendo una foto, muriéndote no estarás'. Claro", reconocía Roca entre risas. "Pues eso está muy bien", opinaba su marido.