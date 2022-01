Nuria Roca para los pies en directo a Juan del Val por lo que hace como presentador: "¡No, hasta aquí!"

Este fin de semana, ‘La Roca’ ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta, pero con una gran novedad. Tal y como anunciaron la semana pasada, Juan del Val ha cogido las riendas del programa. Esto se debe a que Nuria Roca dio positivo por coronavirus y, a pesar de que son pareja y viven juntos, la presentadora se aisló de inmediato y no tuvo contacto después de que su pareja diese negativo en el test. A pesar de ello, la conductora del espacio ha estado presentes en todo momento y ha intervenido en el espacio a través de una videollamada.

En un primer momento, la comunicadora aparecía como un holograma en plató. "Estamos en directo", decía hasta que Del Val la interrumpió para tomar la palabra: "En directo estoy yo, tú eres un holograma, ¿No te ves?". "Voy a estar pendiente durante todo el programa, porque lo dejo en tus manos y no las tengo todas conmigo", reaccionaba ella, entre risas.

"Bueno, a ver, si estás, estás y si no estás, no estás. Y no creo que sea tan difícil presentar La Roca", contestaba el escritor. La presentadora hizo caso omiso de las bromas de su marido y se limitó a dedicarle unas bonitas palabras por su presencia como presentador: "¡Qué guapo estás! Como hace tantos días que no te veo. Sé que lo vais a hacer bien, pero si no os importa voy a estar aquí en la ventanita... Estoy preocupadísima porque me han dicho que no tienes ni un papel en la mesa".

"¿Pero vas a estar ahí durante cuatro horas y media? Persiguiéndome desde hace días con el guion... Déjame tranquilo. Quédate ahí y entra cuando te dé paso", le advertía el presentador. "Vale. Oye que me encuentro bien, ya estoy en el negativo", aseguraba la presentadora para compartir con los espectadores cómo se encontraba, dejando caer que pronto estaría de vuelta. Después, Del Val cogió las riendas y dio comienzo al espacio.





"Voy a contar un secreto que igual Juan no ha contado"



Tras un rato sin saber nada de Roca, el programa contó con ella durante una conexión en directo con un gimnasio, al que César Muñoz se trasladó para comprobar si los españoles cumplen sus propósitos de año nuevo. Después de entrevistar a un señor de 70 años, que parecía estar muy en forma, el reportero dio por finalizado el reportaje y se dirigió directamente al presentador: “No como tú Juan, que fuerte, fuerte, no eres ni asintomático… El único fondo que tienes es el de armario”.

“Está con chispa”, reaccionaba Del Val ante las bromas de su compañero, mientras se podía escuchar a los compañeros del plató diciendo “qué malo” y Roca riéndose a carcajadas. “Con todas estas cosas que me están diciendo ahora mismo, dentro de un rato me voy a vengar. Pero, lo primero que te tengo que decir, es que en ‘La Roca’ necesitamos rigor y, cuando alguien hace un reportaje, tiene que ser riguroso. Lo que no puedes decir es que ese hombre tiene 71 años porque yo no me lo creo. Prométemelo”, comentaba Del Val.

“Tiene 70 años y 71 dentro de unos meses. Es que Juan, la última vez que levantaste tú el brazo fue para pedirte una caña”, decía el reportero, lo que Roca corroboraba al asentir con la cabeza. “Yo te digo que hoy, solamente hoy, y que no sirve como precedente, tengo yo los galones y puedo despedir a quien quiera", soltaba entonces el escritor como venganza.

En ese momento, la propia Nuria Roca, intento poner orden en su programa. “Oye, un momentito, un momentito. No, no ¡Hasta aquí!”, le paraba los pies Roca a su marido. “A ver, Juan del Val, espera un momentito. César, para empezar, tiene toda la razón del mundo”, decía, en defensa del reportero. “Voy a contar un secreto que igual Juan no ha contado. Lleva cinco años sin levantar el brazo”, agregaba. “Es que me saturé del deporte y ahora César se está riendo de mí, cosa que no puedo entender. Es verdad que me he dejado un poquito llevar… Que me he echado un poquito a perder”, reconocía el conductor del espacio entre risas.