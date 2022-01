Desvelado el motivo por el que Nuria Roca no presentará 'La Roca': ya tiene sustituto

Estos últimos meses, los contagios por coronavirus se han disparado a raíz de la llegada de la variante ómicron. Este lunes, el Ministerio de Sanidad notificó 331.467 nuevos casos por la covid-19, 36.414 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 292.394 positivos, lo que evidencia la tendencia al alza en la evolución de la pandemia. La cifra total de contagios en España se eleva ya a 8.424.503 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 3.397,60, frente a 3.192,46 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 1.609.955 positivos.

Este gran número de positivos por el virus también se ha notado en la pequeña pantalla, dado que muchos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo estos últimos días tras haberse contagiado. Uno de los casos más sonados es el de Risto Mejide, dado que ya ha aprovechado para señalar la importancia de la vacuna al haberse contagiado por segunda vez. Asimismo, Dani Mateo también ha tenido que faltar a su cita en ‘Zapeando’ tras dar positivo, por lo que ha sido sustituido por Lorena Castell. Este miércoles, un nuevo caso se ha detectado en laSexta, lo que provocará otro cambio en su parrilla.

Nuria Roca ha anunciado desde su cuenta oficial de Instagram que ha dado positivo en coronavirus. Por este motivo, este jueves la comunicadora tendrá que ausentarse de la mesa de actualidad de ‘El Hormiguero’ en la que participa todas las semanas y, el próximo domingo, tampoco podrá ponerse al frente de ‘La Roca’, el programa que presenta en laSexta todos los fines de semana.









Juan del Val presentará 'La Roca'

“Pues por aquí me voy a quedar un rato… Realidad que hay que afrontar… Compromisos que hay que suspender… Proyectos que hay que retrasar… Trastornos que ocasionas a taaaanta gente…”, comenzaba escribiendo Roca desde sus redes sociales. “Lo primero, la salud, protección máxima y aislada para no perjudicar… Yo me encuentro bien así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden…”, aclaraba la presentadora tras comunicar que se había contagiado de coronavirus. A pesar de ello, tal y como ha contado, se encuentra bien.

Como consecuencia, tal y como ha afirmado la propia cadena de Atresmedia, Juan del Val será el encargado de sustituir a su mujer en ‘La Roca’. El escritor es un colaborador habitual del programa de laSexta, por lo que conoce el formato a la perfección. Aunque el colaborador convive con Roca, la presentadora se ha aislado de forma inmediata para evitar cualquier tipo de contacto con su marido y sus hijos. Gracias a ello, Del Val no ha tenido contacto con su mujer y ha dado negativo tras hacerse la prueba para comprobarlo

Del Val solo ha participado en los diferentes espacios de Atresmedia como colaborador, tanto en ‘El Hormiguero’ como en ‘La Roca’, además de ser jurado en ‘El Desafío’. De esta manera, se estrenará como presentador en el programa de laSexta, donde habitualmente cuenta con su propia sección, ‘El amargao’, en la que reacciona a todas las críticas que reciben por parte del público. Es por esto por lo que, este domingo, le veremos desarrollando ambas facetas al frente del formato.