Nuria Roca habla de lo que cobra en 'El Hormiguero' y cuánto dinero tiene en el banco: "Muchos años currando"

La noche del martes, 'La Resistencia' sorprendió al recibir como invitada a Nuria Roca,dado que es una colaboradora habitual de 'El Hormiguero', además de presentadora sustituta de Pablo Motos, programa que ha sido el objetivo de las bromas de David Broncano en varias ocasiones.

La comunicadora visitó por primera vez el espacio de Movistar+ para promocionar sus últimos proyectos como actriz. Roca deja a un lado su faceta como presentadora para formar parte del reparto de 'Madres' en Amazon Prime Video y protagonizar la obra de teatro 'La gran depresión'. Asimismo, continúa al frente de 'La Roca' en laSexta y en el programa de Antena 3.

El conductor del espacio reconoció que estaba muy emocionado con su visita, dado que había seguido mucho de los espacios en los que ella era presentadora como 'Waku Waku'. A raíz de esto, el presentador le comenzó a hacer preguntas sobre animales y ella, entre risas, confesó que no es tan amante de los animales como hizo creer a los espectadores: "Me he pasado muchos años haciendo pensar a la gente que era una gran amante de los animales y era muy regular".

Poco después, Broncano no pudo evitar preguntar por 'El Hormiguero', concretamente por el sueldo. "Yo voy gratis", contestó Roca. "Me flipa. Voy hasta a los ensayos y no hace falta que vaya. Yo voy a los ensayos, me trago los ensayos y me encanta. Soy una friki de la tele. Ir a un ensayo de El Hormiguero es lo más. Es meterte tele en vena", aseguraba. "¿Vas gratis?", insistía Broncano sin dar crédito.









"Yo cobro, pero iría gratis"



"Cobrarás por ir. Di la verdad Nuria, ¿por qué vienes con esa milonga? Eso sería hasta ilegal", apuntaba el presentador. "Bueno, a ver. Yo cobro, pero iría gratis", reconocía la presentadora de 'La Roca' finalmente, entre risas. "Eso vale", asentía Broncano. A raíz de esto, el presentador quiso saber cómo trabajan en el espacio de las hormigas y ella reconoció que no le gusta saber que hacen los colaboradores hasta el mismo día en el que graban para sorprenderse.

Siguiendo con el tema del dinero, Broncano no pudo evitar hacer a Roca las preguntas clásicas de su programa e insistir en cuánto dinero tiene en el banco. "Son muchos años en la tele...", apuntaba Broncano, dejando caer que debía tener mucho dinero. "Ponce ya te ha puesto el cartelito de que esta pregunta tú no la puedes hacer porque tienes más dinero que todos los que se sientan aquí", reaccionaba Roca antes de responder.

"Ten en cuenta que llevo muchos años trabajando porque tengo muchos años ya. Muchos años currando y no tengo posesiones, solo una casa con hipoteca", se justificaba la colaboradora de 'El Hormiguero'. "Dinero tanto como tú tienes en el banco y calculo que multiplicado por cuatro", aseguraba ella tras apuntar que "Broncano tiene mucho".