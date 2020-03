Nuevo monólogo de Pablo Motos para alejar la preocupación: "El coronavirus es fuerte, pero el amor lo es más"

El coronavirus está cambiando muchas cosas dentro de la sociedad española. Desde muchos sectores se está lanzando la campaña #quedateencasa para evitar que sigan aumentando los contagios y ya es habitual encontrarnos estanterías de supermercados desabastecidas.

Estos cambios que se están aplicando en la vida de tantos españoles también han llegado al mundo de la televisión. Uno de los programas que más está sufriendo esta crisis es 'El Hormiguero', que ya ha visto como ha tenido que prescindir de su público y también ha visto como algunos de sus invitados han ido cancelando la visita al programa, como Julián López tras el retraso del estreno de la película 'Operación Camarón', o el último caso la de Roberto Carlos, que tenía intervenir por teléfono en el programa después de que todo el Real Madrid se encuentre en cuarentena.

Estos cambios también ha afectado a la forma de comenzar el programa de las hormigas. Hemos pasado del tradicional baile, con 'September' de fondo, de Motos y los colaboradores, a un regreso a los orígenes del programa donde Pablo Motos hacía un monólogo con temas relacionados con la actualidad.

Lleva un par de días Pablo poniéndose delante las cámaras y reflexionando sobre la crisis del COVID-19. En su última intervención, Motos hablaba del miedo, del origen del mismo, y su consejo personal para poder soperarlo mediante una técnica de respiración anti-pánico.

'El Hormiguero' busca ser un descanso de entretenimiento entre tanta preocupación por el coronavirus

La apuesta de Pablo Motos por fuerza del amor para 'ganar' al coronavirus

Pablo Motos continuando con la costumbre que está aplicando estos últimos días, se colocaba delante de una cámara dispuesto a lanzar un nuevo mensaje de optimismo, esta vez centrado en las fases del trauma: "En medio de esta situación tan difícil de aceptar, que es que nuestra vida va a cambiar y no se sabe por cuánto tiempo, siempre que hay un drama, un trauma, se pasa por varias fases psicológicas que se conocen y además es útil saber. La primera que estamos pasando la primera es la negación. Te niegas a que sea verdad lo que está pasando y aunque lo estés viendo con tus propios ojos no te lo crees. La segunda es el enfado, a todos nos gustaba más nuestra vida hace 4 días que hoy, parece que lo que hace nada era seguro ya no lo es, y como no puedo hacer nada pues te enfadas. La tercera es la tristeza, como las cosas no son como deseas empiezas a sufrir y entonces te despistas, el cuerpo te pesa y no te apetece hacer nada. Y luego ya vienen las buenas qué es la cuarta y la quinta que son la aceptación y la superación, aceptas lo que pasa, entiendes que las cosas han cambiado y te adaptas y recuperas el ánimo", explicaba el presentador de Requena una de las teorías más conocidas de la psicología.

Continuaba Pablo justificando a cuento de que venía todo esto de las fases del trauma: "Para qué sirve saber todas estas fases de aceptación de un trauma, para hacer las fases un poquito más breves. Cuánto antes aceptemos que esto lo va a cambiar todo durante un tiempo y que nadie sabe de momento cuánto tiempo va a ser, antes dejamos de sufrir".

"Yo tengo la creencia de que después de todo lo malo siempre pasa algo bueno, ya lo veréis, y esta situación nos hará reflexionar sobre las cosas importantes de verdad y nos hará olvidar las cosas superficiales que nos preocupaban", reflexionaba positivamente Motos.

También hubo tiempo para pensar en como han cambiado las cosas en los últimos días, y como nuestras prioridades han ido cambiando conforme ibamos perdiendo cosas que para nosotros era seguras: "Estaba pensando que hace 4 días las redes sociales tenían mucha importancia, y nos daban una falsa sensación de estar cerca de otras personas y para mí al menos esto se ha ido a la porra cuando nos han dicho que no nos podemos tocar de verdad, que no nos podemos besar de verdad, que no nos podemos abrazar. Los abuelos no pueden tocar a sus nietos y los hijos no pueden tocar a sus padres que están en la residencia. Ahora a eso que no le dábamos se ha convertido en lo más importante".

Finalmente e inspirado por su mujer, el presentador de Requena hacía un alegato a la fuerza del amor como medio para poder afrontar de la mejor de las maneras estas dificultades: "Mi mujer siempre dice que lo único importante en esta vida son las personas llevo, mucho tiempo con ella, y se lo he oído decir muchas veces y tienes razón. Si somos capaces de hacer piña y de cuidarnos los unos a los otros, saldremos de esta. El coronavirus es fuerte pero el amor lo es mucho más, y no es una ñoñería. El amor está más que demostrado es una de las fuerzas de la naturaleza más poderosas que existen y nosotros estamos aquí para dártelo para ponerte una sonrisa en la cara y para pasar un buen rato".

