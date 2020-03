Pablo Motos se enfrenta a su noche más difícil: "Hay veces que el miedo me paraliza y me deja en blanco"

El coronavirus continúa haciendo estragos. Colegios cerrados, supermercados con estanterías vacías y todo hace apuntar que irá a más. Eso sí, todo ello sin perder el control, coherencia y prevención son los mejores remedios para superar esta 'crisis'.

Mientras que las instituciones continúan aplicando nuevas medidas día a día, el COVID-19 ha llegado al mundo de la televisión. Las grandes cadenas de televisión de España han comenzado a grabar sus programa prescidiendo del público para evitar así el aumento de los contagios.

Programas como 'Operación Triunfo', 'Sálvame' o 'La resistencia' ya han mostrado sus asientos vacios a cámara, e incluso los hay como 'La ruleta de la suerte', que ha dejado de grabar nuevos programas porque sin público el concurso pierde un gran activo.

'El Hormiguero' era unos de esos programas que quería resistir al 'miedo' por el coronavirus, y en un principio seguiría grabándose con público, eso sí, con solo un 30% de él. Finalmente, Pablo Motos y los suyos decidían tomar la decisión de hacer sus programas sin nada de público.

Pablo Motos frente a las gradas del público de 'El Hormiguero' vacías

Gradas vacías y sin público en la noche más difícil de Pablo Motos

Desde 2006 lleva Pablo Motos al frente de 'El Hormiguero', 14 años donde el presentador de Requena ha vivido prácticamente de todo en su programa, desde un cambio de cadena hasta todo tipo de cosas en un programa que se graba en directo. A pesar de todo ello, había algo que el programa de las hormigas todavía no había vivido, un programa sin público.

Algo innédito hasta el momento, en un programa donde los aplausos y gritos del público son parte del show, e incluso muchas veces forman parte de la dinámica del programa; no es raro ver a alguien de público de voluntario en alguna de las secciones que componen 'El Hormiguero'.

No dejes que el miedo te paralice #TwinMelodyEH pic.twitter.com/xenLh813JH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 11, 2020

Ante esta situación, Pablo Motos salió ante las cámaras e hizo como siempre a su entrada en plató, saludando hacía las gradas y lanzando besos, algo que hace tradicionalmente en cada programa.

La lección contra el miedo de Pablo Motos

Ante esta situación, Motos comenzaba el concurso avisando que no había público. "No pasa nada Pablo. Peor están en Italia que no tienen ni presentador", consolaba trancas a su presentador. "Yo os confieso que esto me resulta bastante raro. Desde hace 14 años siempre ha habido público en esta grada y es la primera vez que me enfrento a un programa así. Como a todos nos está pasando un poco, que nos tenemos que enfrentar por primera vez a algo tan desconocido como el coronavirus me gustaría por un momento hablar del miedo", comenzaba el presentador dispuesto a dar explicaciones de como se encontraba para hacer después un reflexión del momento que se estamos viviendo.

De esta manera, Motos daba paso a su teoría del miedo y como él lo vive en sus carnes cada día: "Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy médico, pero sí que sé bastante de miedo porque yo paso miedo cada noche antes de salir, siempre antes de salir". Continuaba Pablo contando que: "Hay noches que las cosas se ponen muy difíciles en los ensayos porque sale casi todo mal, de repente sale todo al revés, y el miedo me paraliza y me deja como en blanco. Eso me ha hecho estudiar mucho sobre el miedo y algo os puedo contar".

Las Twin Melody fueron las invitadas en un programa innusual en 'El Hormiguero'

Pablo se ponía a reflexionar sobre el origen del miedo, y como el diseño de nuestro cerebro sigue funcionando igual que en la prehistoria a pesar de que las cosas nos ha cambiado. "En estos momentos es normal tener miedo, las cosas están pasando muy deprisa. Además el coronavirus es invisible. Yo para esto no tengo solución mágica, esto está pasando y tenemos que ser valientes, y si no es así, fingirlo que es lo mismo", decía intentando tranquilizar los ánimos.

La respiración anti-pánico, el método frente al miedo

Pasaba Motos a contar su experiencia propia para dominar el miedo. En un principio hablaba de generar un buen ambiente alrededor: "Bailar, cantar o reírte no es ninguna tontería cuando tienes miedo, porque uno no puede tener dos emociones contrarias al mismo tiempo. Al principio os podéis sentir ridículos pero hay un momento en el que empieza a funcionar", confesaba el de Requena.

A continuación, el presentador revelaba su secreto ante la ansiedad: "Lo segundo es controlar la respiración. A mí esto es lo que más me funciona. Hay una respiración que se llama anti-pánico que yo hago todas las noches. Se coge y se suelta el aire por la nariz. Consiste en coger aire por la nariz durante cinco segundos, luego aguantarlo otros cinco y soltarlo por la nariz durante otros segundos, y si no puedes hacerlo con la nariz con la boca. Cuando respiras normalmente inspiras oxígeno y sueltas dióxido de carbono, cuando tienes ansiedad respiras muy cortito y por la boca, sueltas muy mal el aire y llevas dentro del cuerpo lleva mucho más dioxido de carbono de la cuenta, y esa es la sensación física que sientes tan desagradable que da la ansiedad. Por lo que con esa respiración equilibras el sistema".

Finalmente Pablo Motos terminaba su reflexión restándose importancia así mismo: "Esto es una cosa muy personal, a mí me sirve y mucho, y ojalá que le sirva a alguien más. Lo hago exclusivamente con la intención de ser útil. Y después de esto ha llegado el momento de pasarlo bien y descansar".

La respiración 'antipánico' activa el sistema parasimpático que relaja nuestro cuerpo y ritmo cardíaco

Ovación a las palabras de Pablo Motos

Este mensaje ha sido recibido con aplausos y comentarios positivos por parte de los espectadores del 'El Hormiguero' que no han tardado en destacar el mensaje positivo de Motos y la llamada a la tranquilidad que han hecho desde el programa más visto de la televisión en España

Bravo Pablo haciendo lo que hace muy poca gente. Pedir que sigamos la instrucciones pero seremos y sin pánico. Bravo — Alex Ruiz (@alexrvicente) March 11, 2020

Gran introducción al programa de hoy por parte de Pablo Motos! Gracias por compartir tu experiencia y consejos, pero sobretodo, por intentar transmitir calma y positividad, algo que tanto se necesita ahora mismo y a la vez, tanto escasea en los medios de comunicación... — Ely (@elyposti) March 11, 2020

Gracias por dar un respiro con tus palabras a toda España, cuando hace falta estar, has estado #pablomotos y a la altura de las circunstancias. Chapó — Anita (@AnitaCepello) March 11, 2020

