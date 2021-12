¿Invitarías a un no vacunado? La respuesta de un colaborador de 'Al Rojo Vivo' que corta el programa

La vacunación está siendo uno de los temas que más controversia genera en nuestro país. A pesar de ser uno de los miembros de la UE con una de las tasas más altas de ciudadanos vacunados (cerca de un 90 % de la población diana tiene la pauta completa), es el diez por ciento restante de personas no vacunadas las que están centrando gran parte de la atención mediática.

Se acercan las fiestas navideñas y hay quien se pregunta qué hacer si alguno de nuestros familiares o allegados no se ha vacunado. El asunto llega a preocupar a muchos, que ven en los no vacunados un peligro para ellos mismos a pesar de llevar dos y hasta tres dosis encima. Sobre esta misma polémica se hablaba este viernes en 'Al Rojo Vivo', cuando uno de los colaboradores habituales del programa ha expresado su opinión de forma rotunda.

¿Invitarías a un no vacunado a tu cena de Navidad?

Desde el programa que presenta Ferreras se anima encarecidamente a quienes no se hayan vacunado todavía a recibir sus dosis correspondientes y alcanzar así datos de vacunación que parezcan ofrecer una mayor seguridad. Aun así, parece que el 'miedo' por juntarse con personas que todavía no se hayan vacunado no es compartido por todos los miembros del programa.





Ferreras le preguntaba a uno de sus colaboradores habituales, el periodista Josep Corbella, por qué planes tenía para las fiestas que vienen. Este respondía con naturalidad: "Tenemos una comida familiar. Seremos... Creo que 14 personas de 5 burbujas. Este tipo de encuentros son propicios para los contagios", admitía Corbella. "Cuantas más personas de más burbujas, mayor riego hay de que alguna venga contagiada y contagie a los demás. Para comer nos quitamos la mascarilla y lo mejor que podemos hacer para reducir riesgos es abrir ventanas y ventilar", recomendaba el colaborador de 'laSexta'.

Ferreras, quizá buscando una respuesta que finalmente no obtuvo, le preguntaba de forma muy directa a su colaborador: "Corbella, en una frase. Si uno de esos catorce te dice: «Josep, yo no me vacuno, ¿qué haces?»", lanzaba Ferreras, prestando gran atención a lo que pudiese decir el periodista que estaba entrando en directo en ese mismo momento.

¿Quién está en peligro el vacunado o el no vacunado?

Fue entonces cuando el periodista Josep Corbella dejó un poco cortado el ambiente del programa, asumiendo una posición clara sobre el trato que se debe dar a quien no se ha vacunado: "En este momento, en España el hecho de que una persona sin vacunar vaya a una comida cambia poco el riesgo para los demás", asumía rebajando el tono de la polémica.





"En este momento tenemos una incidencia alta entre los no vacunados, pero también tenemos una incidencia alta entre los vacunados y los que nos hemos vacunado también podemos contagiarnos y podemos contagiar a los demás. Aunque los catorce estemos vacunados, como ocurre en nuestra familia, podría haber contagios", asumía el periodista en 'Al Rojo Vivo'.

Corbella remataba su reflexión sobre los no vacunados de la siguiente manera: "Lo que cambia realmente si una persona no está vacunada no es el riesgo para los demás, sino el riesgo para ella porque si alguno de los demás llevamos el coronavirus a ese comedor tiene más probabilidades de pillarlo y va a pasar una covid peor, con más síntomas y con más riesgo de hospitalización", aclaraba el periodista Josep Corbella en directo en el programa de Ferreras.