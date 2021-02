El motivo por el que Pablo Motos ha hecho llorar a Nuria Roca en su regreso a 'El Hormiguero'

Pablo Motos ha regresado a 'El Hormiguero' y lo ha hecho a la grande. El presentador ha estado fuera del programa de Atresmedia dos semanas y su regreso ha sido aplaudido por todo su equipo, al que el propio Motos ha querido rendir un sentido homenaje.

Pero los focos estaban puestos también en otra de las protagonistas de la noche, la presentadora Nuria Roca, que durante estas jornadas se ha puesto al frente del programa de Antena 3. En este sentido, Motos ha querido que Nuria Roca participase en el habitual baile con el que dan la bienvenida al programa y también ha querido arrancar el programa con ella, a modo de agradecimiento por el trabajo realizado estos días.

El regreso de Pablo Motos a 'El Hormiguero'

En este sentido, estas semanas han sido muy intentas en programa de las hormigas, ya que por primera vez en 15 años de historia del programa Pablo Motos no estaba recibiendo a los invitados y participando en las diferentes secciones. Nada más conocerse la noticia de su aislamiento, la maquinaria del programa se puso en marcha para poder 'continuar con el show', sin ningún tipo de problemas. Por ello, a una hora y media del comienzo del programa comunicaban a Nuria Roca que había sido la elegida para ponerse al frente.

Durante estas dos semanas hemos asistido al regreso de Nuria Roca al papel principal como presentadora de un gran programa de nuestra televisión, hecho que ha provocado que el programa cosechase importantes datos de audiencia. Mientras tanto, Pablo Motos no se fue del todo del programa, y ha estado apareciendo de forma esporádica a través de videollamadas.

El discurso de Pablo Motos que ha emocionado a Nuria Roca

Pero este jueves ha llegado el momento, y Pablo Motos se ha vuelto a poner delante de las cámaras, aprovechando para mandar un mensaje a su compañera y a la persona que le ha sustituido durante sus días de baja. Eso sí, volviendo a recordar que eso del baile no tiene buena relación con Nuria Roca. En este sentido, Pablo Motos no ha dudado en agradecer todo su trabajo y esfuerzo con unas palabras que han conseguido emocionar a Roca: "Has estado espectacular, has iluminado este plató cada minuto, has hecho que cada noche sea especial, le has dado al programa un toque diferente, un toque tuyo. Has estado graciosa, rápida, inteligente, humilde, y además como presentadora tienes una alegría contagiosa. De los bailes ya hablaremos en otro momento. Pero en cualquier caso yo quiero que sepas una cosa importantísima, y es que te quiero y que eres una de mis personas favoritas". Tras estas palabras, Motos se ha fundido en un abrazo con su compañera.

